Fonda Lady Inés en Providencia regresa para estas Fiestas Patrias con Santaferia, Los Vásquez y Moral Distraída: Revisa la programación y venta de entradas

¿Cuáles son los planes para estas Fiestas Patrias? Algunas personas ya tienen definido su panorama, mientras que otras recién están comenzando a organizar sus actividades dieciocheras. Entre los panoramas entretenidos, seguros y familiares, destaca la tradicional Fonda Lady Inés, en la comuna de Providencia.
La popular fonda se realizará en el Parque Inés de Suárez desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre y ofrecerá una diversa parrilla musical, comida tradicional y juegos típicos.
“Sabemos que las cosas buenas se repiten. El año pasado más de 30.000 personas repletaron el Parque Inés de Suárez para celebrar las Fiestas Patrias con nosotros y ahora volvemos con nuestra Fonda Lady Inés recargada, con una jornada inaugural gratuita para los vecinos de Providencia el jueves 17 de septiembre desde las 16:00 horas y con una parrilla con artistas de lujo para que podamos disfrutar en familia”, destacó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.
Ya comenzó la preventa de entradas a través de la plataforma Eventrid. Los precios parten en los $7.000 para personas mayores de 60 años sin Tarjeta Vecino y para niños y niñas de entre 7 y 12 años, mientras que quienes cuenten con este beneficio podrán acceder a entradas gratuitas, según las condiciones establecidas por la organización.
“Las personas mayores podrán canjear una entrada gratuita para la Fonda Lady Inés con su Tarjeta Vecino, mientras que los niños de hasta seis años tienen ingreso liberado para todos los días de las celebraciones y no necesitan ticket”, explicó el alcalde Bellolio.
La parrilla de este año reúne a destacados exponentes de la escena musical chilena, como Moral Distraída, Los Vásquez, Santaferia, Amigo de Artistas, entre otros. Asimismo, en todas las jornadas habrá un bloque dedicado al folclore chileno, clases de cueca y espectáculos de circo para los niños.
Horarios y parrilla musical
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Jueves 17 de septiembre – La Previa
16:00 a 23:00 hrs.
- Huasos Quincheros: 18:00 a 19:00 horas
- Huasos de Algarrobal: 19:00 a 20:00 horas
- La Moral Distraída: 21:30 a 23:00 horas
Viernes 18 de septiembre
12:00 a 23:00 hrs.
- Sinergia Kids: 12:30 a 13:20 horas
- Las Pecadoras: 15:00 a 16:00 horas
- Los Huasos Quincheros : 16:30 a 17:30 horas
- Luciano Auad: 18:00 a 19:00 horas
- Los Vasquez: 21:30 a 23:00 horas
Sábado 19 de septiembre
12:00 a 23:00 hrs.
- Volantín: 12:30 a 13:20 horas
- Las Pecadoras: 15:00 a 16:00 horas
- Huasos de Algarrobal: 16:30 a 17:30 horas
- Trío Esmeralda: 18:00 a 19:00 horas
- Santaferia: 21:30 a 23:00 horas
Domingo 20 de septiembre – Gran Cierre
12:00 a 20:00 hrs.
- Los Frutantes: 12:30 a 13:20 horas
- Luciano Auad: 15:00 a 15:50 horas
- Daniel Munoz y los Marujos: 16:00 a 17:00 horas
- Amigo de Artistas: 18:30 a 20:00 horas
Precios de las entradas
Preventa:
- Tarjeta Vecino: $12.000.
- Público general: $14.000.
- Personas mayores de 60 años sin Tarjeta Vecino: $7.000.
- Personas mayores de 60 años con Tarjeta Vecino: entrada gratuita con ticket.
- Niños y niñas entre 7 y 12 años: $7.000.
- Menores de 6 años: entrada gratuita.
Venta general:
- Tarjeta Vecino: $14.000.
- Público general: $17.000.
- Personas mayores de 60 años sin Tarjeta Vecino: $7.000.
- Personas mayores de 60 años con Tarjeta Vecino: entrada gratuita con ticket.
- Niños y niñas entre 7 y 12 años: $7.000.
- Menores de 6 años: entrada gratuita.
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