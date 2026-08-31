Fraude por licencias médicas: Justicia condena a 17 implicados en la venta y emisión de licencias fraudulentas

La justicia dictó sentencia a 17 implicados en el marco del fraude que alcanzó los $50 mil millones a Fonasa por la venta y emisión de licencias médicas fraudulentas.

De este total, 11 fueron condenados durante este lunes a penas efectivas de cárcel.

Según se informó esta jornada, se trata de una afectación importante, mayoritariamente a Fonasa y a Isapres en menor escala, debido a licencias falsas. Incluso, se habló de una afectación a la salud pública.

El Ministerio Público acusó —y posteriormente el tribunal ratificó— que no se trató solamente de una afectación a los querellantes directos, sino a todo el sistema de justicia.

La pena más alta será para Samir Rivaldo, identificado como líder de la asociación criminal, que estaba compuesta por tres clínicas de fachada. Tendrá una pena de 21 años de prisión.

En tanto, Yesica Donado, quien era su pareja y habría sido una “segunda al mando” en la estructura criminal, quedó con una pena de casi 17 años de cárcel.

Las penas están acompañadas de multas que superan los miles de millones de pesos, las que tendrán que ser financiadas de manera particular por los 17 acusados. También deberán ser pagadas por las tres clínicas de fachada que emitían las licencias fraudulentas.

El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Álvaro Pérez, detalló: “Son nueve médicos que fueron objeto de este juicio. Todos los médicos fueron condenados a penas que van de 13, 15, 16, 21 años, todos con cumplimiento efectivo. Los que no fueron condenados a penas efectivas no fueron los médicos, sino que fueron compradores de licencias médicas, y esas personas fueron condenadas a penas de algo más de cuatro años, y en ese caso se les consiguió la libertad vigilada e intensiva”.

En tanto, las partes querellantes valoraron la resolución.

“No solo por las penas, sino por las consideraciones del fallo que creemos que tiene un alcance nacional. Aquí se ha ratificado que comprar y vender licencias médicas es un delito. Lo que nos gustaría es que esta situación no se volviera a repetir en el sentido de que llegáramos a una denuncia con $50.000 millones de fraudes difíciles de recuperar. El esfuerzo hay que ponerlo en estar mucho más adelantado en el control y a eso está dedicado hoy día Fonasa. Estamos deteniendo licencias prácticamente día a día porque los fraudes continúan“, destacó el director de Fonasa, César Oyarzo.

Mientras que Rodrigo Varela, gerente general de ALTO Inmune, comentó: “Tenemos que tener la claridad de que esto no termina acá. Este es el comienzo de hechos que siguen dándose día a día. Nosotros, en representación de las Isapres, vamos a ir a buscar esos dineros a través de acciones civiles contra todos aquellos que hayan provocado un perjuicio económico”.

Y agregó que “se presentarán estas acciones, estas demandas y buscaremos sin duda poder restituir todos esos dineros para efectos de que, como les digo, esos dineros sean utilizados para los afiliados de estas instituciones de salud y no para el bolsillo de unos propios como estas personas que crearon toda esta estructura criminal para defraudar al sistema”.