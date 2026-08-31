Índice de Actividad del Comercio cayó 0,2% en julio pese al alza del comercio minorista

El Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes disminuyó 0,2% en doce meses durante julio de 2026, aunque acumula un alza de 3,3% en lo que va del año, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado se explicó principalmente por el descenso del comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, división que retrocedió 3,2% en doce meses y fue la que más incidió en la caída del índice general, con una incidencia de 1,382 puntos porcentuales.

En sentido contrario, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, y el comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores, registraron alzas interanuales.

Maquinaria, materiales de construcción y chatarra lideran las caídas mayoristas

Dentro del comercio mayorista, el mayor retroceso se debió a la venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales, que cayó 2,7% en doce meses, a la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de gasfitería y calefacción, que retrocedió 10,6%, y a la venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos no clasificados previamente, que bajó 13% en el mismo período.

La división de venta y reparación de vehículos automotores y motocicletas creció 0,7% en doce meses, resultado que se explicó por el alza de 9,1% en la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores, que compensó la caída de 4,1% en la venta de vehículos automotores propiamente tal.

El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores, anotó un aumento interanual de 2,3%, impulsado principalmente por la venta al por menor por correo y por internet, que creció 18,8%, la venta al por menor en comercios no especializados con predominio de alimentos, bebidas o tabaco, que subió 2,1%, y la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados, que avanzó 5,1%.

IACM sube 2,2% sin considerar el sector automotriz

Al analizar el índice sin considerar el sector automotriz, el Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM) registró un crecimiento de 2,2% en doce meses, con un alza acumulada de 4,3% en el año.

Las líneas de productos que más aportaron a ese resultado fueron alimentos, con un incremento de 3,3%, repuestos, neumáticos y accesorios de vehículos automotores, con 8,8%, y productos electrónicos para el equipamiento del hogar y tecnológicos, con 4%.