Tremendo Arriendo: la apuesta de Assetplan con menos barreras y más beneficios para quien arrienda

Buscar una propiedad para arrendar suele ser un proceso lleno de emoción, pero también de grandes desafíos. Para facilitar tu cambio de departamento, Assetplan lanzó la campaña Tremendo Arriendo, que se destaca por una gran oferta de arriendos Assetplan y una propuesta de valor innovadora.

Esta campaña está especialmente diseñada para derribar las barreras tradicionales de entrada, combinando ahorro real, facilidades de pago y una valiosa cobertura de protección laboral.

Seguridad laboral: el verdadero diferenciador es el seguro de cesantía para arrendatarios

Una de las mayores inquietudes que enfrenta cualquier persona al firmar un contrato de arriendo es la incertidumbre de qué pasaría si llega a perder su empleo. Esta preocupación suele frenar la decisión de cambiarse a un nuevo departamento, especialmente al considerar que el compromiso normalmente es por al menos un año.

Assetplan responde a esta inquietud con un elemento diferenciador único en la industria: un seguro de cesantía especialmente pensado para arrendatarios. Es un producto opcional que respalda a los contratantes ante la pérdida involuntaria del trabajo, cubriendo el canon de arriendo por hasta 3 meses.

Lo mejor de este sistema es su activación ágil y sin trámites engorrosos; todo se hace de forma 100% digital en la plataforma de Assetplan.

Ahorro real y facilidades desde el primer día

Assetplan transforma la experiencia de arriendo al reducir drásticamente los gastos iniciales que normalmente exigen las corredoras tradicionales y eliminar las fricciones más típicas de arrendar:

Comisión de corretaje gratis: al arrendar una de las propiedades adheridas a la promoción, te ahorras el pago de la comisión, que equivale al 50% de un mes de renta más IVA, dinero que queda disponible para lo que necesites.

al arrendar una de las propiedades adheridas a la promoción, te ahorras el pago de la comisión, que equivale al 50% de un mes de renta más IVA, dinero que queda disponible para lo que necesites. Descuentos de hasta un 50%: muchas de las propiedades adheridas a la promoción cuentan con descuentos en el valor del arriendo durante los primeros dos meses de contrato.

muchas de las propiedades adheridas a la promoción cuentan con descuentos en el valor del arriendo durante los primeros dos meses de contrato. Garantía en cuotas mensuales: en lugar de exigir el pago total de la garantía al contado, Assetplan te permite dividir este monto en hasta tres cuotas, alivianando los gastos iniciales.

en lugar de exigir el pago total de la garantía al contado, Assetplan te permite dividir este monto en hasta tres cuotas, alivianando los gastos iniciales. Precio fijo en pesos por 12 meses: te olvidas de la incertidumbre que generan los reajustes en UF, asegurando un monto de arriendo fijo y predecible durante todo el primer año de contrato.

te olvidas de la incertidumbre que generan los reajustes en UF, asegurando un monto de arriendo fijo y predecible durante todo el primer año de contrato. Arriendo sin aval: olvídate de pedir favores a familiares o amigos para que firmen como avales. Si cuentas con los ingresos necesarios por tu cuenta, puedes acceder a tu próximo departamento de forma autónoma, rápida y transparente.

Postulación 100% online y gestión ágil

El proceso tradicional de arriendo suele requerir visitas presenciales a notaría, copias físicas de documentos y largas semanas de espera por una respuesta. Con esta propuesta, toda la postulación se realiza a través de sus plataformas digitales, en donde puedes cargar tu cédula de identidad, obtener tu informe financiero y acreditación de ingresos en solo minutos.

Una vez validada la información, puedes firmar el contrato de arrendamiento de forma digital. Esto permite reducir drásticamente los tiempos y liberarte para que te enfoques en planificar tu mudanza.

El respaldo de Assetplan para tu próximo departamento

Elegir un lugar para vivir no debe ser un proceso estresante ni lleno de costos ocultos. La propuesta integral de la empresa demuestra que es posible combinar tecnología, flexibilidad y seguridad para beneficio directo de los arrendatarios.

Da el paso definitivo con Assetplan arriendos y aprovecha las ventajas de un contrato pensado para cuidar tu presupuesto y tu tranquilidad.