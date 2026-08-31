Encuentran auto con múltiples impactos de bala en Cerro Navia: Dueño permanece inubicable

Carabineros investiga el hallazgo de un vehículo con múltiples impactos de bala en la vía pública de Cerro Navia, cuyo propietario se mantiene inubicable.

De acuerdo con antecedentes recogidos por La Tercera, el automóvil fue encontrado durante la madrugada de este lunes en el sector de Acuario con Costanera Sur.

Se trata de un Fiat Bravo de 1999 que no mantiene encargo vigente por robo. El vehículo estaba cerrado cuando llegó personal policial y, según informó Carabineros, no se observaron restos de sangre en su interior.

Dueño del vehículo está inubicable

El capitán Cristián Contanzo, de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, explicó que una de las principales diligencias apunta a localizar al propietario para establecer qué ocurrió con el automóvil.

“Se sabe quién es, tenemos los antecedentes del conductor. En estos momentos se encuentra inubicable”, señaló el oficial en declaraciones recogidas por La Tercera.

Según Contanzo, el propietario registra domicilio en la comuna de Renca y Carabineros ya realizó diligencias para ubicarlo, hasta ahora sin resultados.

El objetivo, explicó la policía, es determinar si el vehículo fue robado, si su dueño sufrió algún tipo de ataque o si el automóvil fue abandonado en el lugar por otra circunstancia.

Con la llegada de la luz del día, personal policial encontró entre siete y ocho registros de munición en el suelo, antecedente que será sometido a peritajes.

Carabineros también trabaja con registros de cámaras de seguridad del sector, entre ellas una perteneciente al Parque Metropolitano que apunta hacia el pasaje donde apareció el automóvil.

“Lo primero es saber si este automóvil fue traído hacia este lugar y si los disparos ocurrieron o no en este sector”, explicó Contanzo, en declaraciones difundidas también por Radio Bío Bío.

El procedimiento ya fue informado al Ministerio Público, que deberá establecer la dinámica de los hechos y determinar si existe algún delito asociado al hallazgo.