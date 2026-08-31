“Una suerte de toma digital”: Subtel identifica más de $7 mil millones impagos por uso del espectro radioelectrónico

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) identificó una deuda de $7.346 millones por concepto de derechos asociados al uso del espectro radioeléctrico, recursos que el organismo busca recuperar junto a otras instituciones del Estado.

Según antecedentes entregados por Subtel a Diario Financiero, al 30 de junio de 2026 existen 2.091 RUT con saldos pendientes por 102.529 UTM, entre personas naturales y empresas titulares de concesiones.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, calificó la situación como una suerte de “toma digital”, al recordar que el espectro radioeléctrico es un bien nacional cuyo dominio pertenece a toda la Nación.

“El no pago de estos derechos equivale, en los hechos, a una suerte de ‘toma digital’ de un bien nacional de uso público, tal como una toma de terreno, y eso no es aceptable”, sostuvo.

La mayor parte de los montos impagos se concentra en tres categorías:

Servicios Públicos: $4.122 millones.

$4.122 millones. Radiodifusión Televisiva: $1.876 millones.

$1.876 millones. Servicios Limitados: $1.027 millones.

El listado incluye desde concesionarias regionales y empresas medianas de transmisión hasta grandes actores de la industria.

Entre ellos existen casos que ya se encuentran judicializados. De acuerdo con Garrido, Telefónica mantiene un saldo cercano a las 40 mil UTM, mientras que Claro registra más de 2.500 UTM pendientes.

Subtel busca recuperar los recursos

La autoridad explicó que Subtel está realizando las gestiones administrativas correspondientes, aunque la cobranza de los montos adeudados corresponde a la Tesorería General de la República (TGR).

Para ello, el organismo trabaja de forma coordinada con Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio de Registro Civil e Identificación para fortalecer el intercambio de información y la recuperación de los recursos.

La detección de los montos pendientes surge después de que Subtel iniciara en 2025 un proceso de revisión de estas obligaciones, tras una autodenuncia presentada ante la Contraloría General de la República.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que el atraso por más de seis meses en el pago de los derechos por uso del espectro radioeléctrico constituye una causal de caducidad.

Sin embargo, esto no implica que una concesión desaparezca automáticamente tras detectarse una deuda. La eventual caducidad debe ser declarada a través del procedimiento administrativo correspondiente, en el que el titular puede ejercer su derecho a defensa.