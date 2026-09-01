Estafa en Aramco: Creador de contenido Otakin denunció a trabajador de bomba de bencina que terminó detenido en Hualpén

El creador de contenidos Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, denunció a través de sus redes sociales un intento de estafa en una estación de servicio Aramco en la comuna de Hualpén, Región del Bío Bío.

¿El motivo? El trabajador de la estación de servicio le habría cobrado una carga de combustible que no fue suministrada a su automóvil.

La situación quedó al descubierto debido a que el vehículo continuaba con el indicador en nivel de reserva y la máquina dispensadora marcaba cero.

Al revisar el comprobante de $30.000 emitido por el dependiente, el afectado constató que la boleta correspondía a una compra realizada diez minutos antes de su llegada y por un tipo de bencina distinto al que había pedido.

Pese a que el trabajador sostuvo que se trató de una equivocación, el afectado solicitó la presencia de Carabineros en el lugar para exigir el suministro correcto del combustible cancelado.

Posteriormente, el propio Otakin compartió un registro de Carabineros, en el que el mayor Christian Jones Benavente —comisario de la Cuarta Comisaría de Hualpén— detalló que “una vez constituido personal de Carabineros, se pudo comprobar que el bombero trabajador habría realizado un proceso irregular de carga, configurándose el delito de estafa“.

Por este motivo, indicó que el sujeto “fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público“.