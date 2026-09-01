Carabineros protagoniza insólita detención de conductor con documentos falsos: Licencia de “República de Lemuria” y patente de “República errante de Menda”

Carabineros detuvo este lunes a las 12:40 horas a un hombre de 51 años que circulaba por el kilómetro 20 de la Ruta 5 Norte con patente y documentación falsas alusivas a países que no existen.

El procedimiento se gestó durante una fiscalización vehicular preventiva a cargo de la Tenencia Carreteras Lampa, donde el sujeto fue interceptado por portar placas patentes correspondientes a una supuesta “República errante de Menda“.

Al momento de la revisión de los papeles del automóvil y de la licencia de conducir, el conductor exhibió documentos fabricados e indicó llamarse “Martín Carlos Adrián Lemurión“, alegando pertenecer a la inexistente “República de Lemuria“.

Ante las incongruencias y su negativa a identificarse, personal policial lo derivó a una unidad operativa, donde un cotejo biométrico reveló su identidad chilena y constató que no registraba antecedentes penales.

El Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y el Juzgado de Garantía de Colina dispuso que el aprehendido pase a control de detención por los delitos de falsificación de instrumento público, usurpación de identidad y ocultación de identidad.