Gobierno presentó el “Plan Chile Cuida a los Niños”: Busca fortalecer la prevención y protección de las infancias ante vulneraciones

Este lunes, el presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentaron el “Plan Chile Cuida a los Niños”, el cual busca fortalecer la prevención y protección de la infancia.

Se trata de una hoja de ruta para el período 2026-2030 para fortalecer la capacidad estatal para prevenir vulneraciones, apoyar a tiempo a las familias y mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes que requieren atención especializada.

Esto, en un escenario en que la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez tuvo un alza de 42% en un año. De acuerdo al Gobierno, actualmente se atienden a 187.449 niños y hay otros 5.788 que esperan atención. Adicionalmente, “cerca de 5.000 niños viven en residencias de protección, 599 de ellos menores de cuatro años, mientras que 1.729 esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente”.

Respecto a la prevención, se incluyen siete aspectos, incorporando la implementación del Programa de Parentalidad Positiva (Triple P), que comenzará con 2.700 familias y “busca dejar capacidad instalada para atender a 25 mil hacia el término del Gobierno”.

También se considera el traspaso de Senda Previene al Ministerio de Desarrollo Social, la ampliación del programa Chile Crece Contigo —que recibirá $1.900 millones adicionales—, la prevención de la violencia letal contra niños, niñas y adolescentes, la coordinación para evitar que los menores caigan en el crimen organizado, la implementación de un sistema de información integrado y el fortalecimiento de las Oficinas Locales de la Niñez.

En el ámbito de la protección, el Ejecutivo presentará durante septiembre un proyecto de ley para afrontar la explotación sexual y la presencia del crimen organizado en residencias, “considerando medidas especiales en aquellos recintos que se encuentran bajo amenaza de estas redes”.

Se incluye la ampliación del plan Crecer en familia; la cobertura completa de la lista de espera en programas especializados en explotación sexual; un piloto del Circuito de Protección Integral contra la explotación sexual; la priorización de listas de espera de salud física y mental de niños que viven en residencias; el fortalecimiento del control y auditoría en residencias; junto con elevar el estándar de seguridad y salud en el cuidado residencial.