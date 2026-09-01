Casas de apuestas online: Subtel ordena a empresas de telecomunicaciones el bloqueo de 42 sitios en un plazo máximo de 48 horas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó el bloqueo de 42 sitios de apuestas online en un plazo de 48 horas.

La determinación ocurre en línea con lo resuelto por la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

En ese sentido, la institución ofició a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) recurridas un listado de 42 URLs que fue remitido por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Con ello, se instruyó el bloqueo de estas plataformas a través del mecanismo DNS en un plazo máximo de 48 horas contado desde la notificación.

La acción, explicó la Subtel, se deriva de un recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones, luego de confirmarse que las plataformas operan al margen de la normativa.

Así, el bloqueo deberá ser ejecutado por Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, que deberán acreditar el cumplimiento de la medida directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago y remitir copia a la Subtel, detallando la fecha y hora exacta de su ejecución.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, indicó que la Subtel está “dando estricto cumplimiento a los dictámenes de la justicia y al marco regulatorio, desplegando una solución técnica eficiente y coordinada que resguarda la seguridad digital de las personas”.

De ese modo, con el oficio se exige a las empresas de telecomunicaciones “actuar con la máxima celeridad para bloquear el acceso a plataformas de casinos online que operan al margen de la ley”.

La Subtel aseguró que este procedimiento se aplicará de manera sucesiva a nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que “sean específicos, verificables y previamente validados por la Superintendencia de Casinos de Juego, contemplándose asimismo la corrección de eventuales errores de identificación o afectaciones de servicios ilícitos”.

Apuestas online: Los 48 sitios que deberán ser bloqueados