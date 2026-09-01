Diputado Leiva tras segunda ausencia de Trinidad Steiner a comisión investigadora: “La vamos a volver a invitar”

El diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión investigadora que indaga la gestión de la exministra Trinidad Steiner, Raúl Leiva, confirmó que la instancia volverá a citarla luego de que se excusara por segunda vez de asistir.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario explicó que Steiner justificó nuevamente su ausencia por razones personales.

“La vamos a volver a invitar porque creemos que es importante conocer su testimonio”, señaló.

Leiva destaca dictamen de Contraloría

El diputado también abordó los antecedentes entregados por la contralora general de la República durante la sesión de la comisión y afirmó que Steiner desistió de la solicitud de rectificación que había presentado respecto del dictamen emitido por el organismo.

Según sostuvo Leiva, aquello implica que “los dos elementos centrales de ese dictamen de la Contraloría General de la República están firmes”.

El parlamentario señaló que esas conclusiones se relacionan con la actuación de la exministra fuera del ámbito de sus atribuciones y con un eventual incumplimiento del deber de abstención establecido para las autoridades de la administración del Estado.

“Nos parece que es muy complejo”, afirmó.

Leiva sostuvo que la comisión continuará revisando los antecedentes disponibles y reiteró que considera necesario escuchar directamente la versión de Steiner antes de avanzar hacia las conclusiones de la instancia investigadora.