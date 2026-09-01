Ministro de Defensa asegura que Milei ya tiene listo para firma texto que eliminaría polémica referencia al Estrecho de Magallanes

El ministro de Defensa, Fernando Barros, aseguró que ya existe un texto listo para la firma del Presidente argentino Javier Milei con el que Buenos Aires abordaría la controvertida referencia al Estrecho de Magallanes incluida en un decreto de 2021.

En entrevista con Radio Duna este martes, el secretario de Estado afirmó que las conversaciones entre ambos gobiernos han avanzado durante los últimos días.

“De un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del Presidente Milei. Por lo tanto, yo creo que ese tema está cerrado”, señaló Barros en la emisora.

El ministro se refería al Decreto 457/2021, firmado durante el gobierno de Alberto Fernández y que aprobó una actualización de la Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina.

¿Qué dice el polémico decreto argentino?

La normativa no señala literalmente que exista una “soberanía compartida” sobre el Estrecho de Magallanes.

En su anexo, publicado oficialmente por el Estado argentino, se sostiene que uno de los “espacios compartidos” que deben fortalecerse corresponde a la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”.

La referencia ha sido objetada por Chile debido a que los límites y soberanías en la zona austral están determinados por los tratados vigentes entre ambos países.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece que en la boca oriental del Estrecho la soberanía argentina se extiende hacia el este de la línea acordada, mientras que la chilena lo hace hacia el oeste.

Barros sostuvo en Radio Duna que desde el Gobierno argentino le han transmitido que el texto destinado a solucionar la controversia ya superó la fase de compromiso político.

“La información que tengo es que desde el punto de vista de ellos está para la firma del Presidente”, reiteró.

Durante la misma entrevista en Radio Duna, Barros relató que ha conversado en varias oportunidades sobre el asunto con su homólogo argentino, Carlos Alberto Presti.

Según el ministro chileno, Presti volvió a contactarlo después de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que reactivaron la controversia durante agosto.

“Me dijo lo que se comunicó en su momento, que no había discusión, que esto era motivo de un error, de una confusión, de una desprolijidad por parte del comandante de la Fuerza Aérea”, relató Barros en Radio Duna.

Valverde había señalado en una entrevista con La Fábrica Podcast que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y destacó la importancia estratégica de mantener presencia argentina en el extremo austral.

Sus palabras provocaron una protesta diplomática del Gobierno chileno. Posteriormente, la Cancillería argentina reafirmó que su posición respecto del Estrecho se rige por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que calificó como plenamente vigentes y definitivos.

La actualización ocurre antes de la visita que Javier Milei realizará esta semana a Chile para participar del Foro Madrid.