Presidente Kast invita a “ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen” y a “devolver la esperanza” a las familias

Este martes, el presidente José Antonio Kast participó en la inspección de las obras del tren Alameda-Melipilla, instancia en la que abordó la agenda de seguridad y el caso de la niña de 5 años baleada en Cerro Navia.

“Hoy es un día de esperanza; también es un día de contradicciones por lo que vivimos ayer, un baleo en Cerro Navia; esa es la contradicción. Así como estamos celebrando que en un tiempo más va a mejorar la calidad de vida en un tema esencial que es el transporte, ayer una vez más familias vieron expuesta la vida de sus hijos por bandas criminales”, dijo.

El hecho ocurrió ayer, cuando la niña se encontraba jugando en una plaza y un grupo de sujetos protagonizó una balacera. Una de las balas impactó a la menor, quien se mantiene internada tras ser intervenida quirúrgicamente.

El mandatario también afirmó que se está avanzando en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): “Hemos tenido diferencias en temas de reformas constitucionales, pero no tenemos ninguna diferencia en que sabemos que tenemos que combatir el crimen organizado, que tenemos que combatir el terrorismo, que tenemos que combatir las mafias”.

“Los vecinos que se ven afectados por eso no preguntan por el color político, quieren seguridad, quieren transporte y quieren trabajo”, agregó.

Kast sostuvo que han sido “años difíciles”, pero que “hoy día vemos algo de esperanza porque hay gente que quiere invertir en Chile, chilenos y extranjeros, eliminando la carga para todos porque alguien podría decir que le estamos aliviando la carga a los que más tienen; no, porque si los que más tienen invierten, hay más trabajo”.

“Tenemos un país que está avanzando paso a paso en recuperar la seguridad, pero ahora depende de nosotros, depende de nosotros que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen. Devolvámosle la esperanza a esas familias que hoy día están acongojadas, porque no hay trabajo, porque se ven vulneradas en sus derechos, porque desalmados son capaces de disparar en una plaza pública a plena luz del día”, recalcó.

“Esa es la importancia de que hoy día nos encontremos aquí en temas que nos unen; temas que nos pueden confrontar hay muchos, y hoy día los invito a que nos unamos en las cosas positivas como estas donde hay tanto trabajo”, cerró el presidente.