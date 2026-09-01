Fracasa comisión investigadora de redes de Cerimedo en Chile: Faltaron votos de la oposición para constituirla

La Cámara de Diputados rechazó este martes la creación de una comisión investigadora que tenía como propósito indagar supuestos vínculos entre el consultor argentino Fernando Cerimedo y el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa había sido impulsada por el diputado José Montalva (PPD), pero no logró el quorum requerido tras registrar solo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones durante la sesión de Sala.

Entre los votos claves que faltaron se encuentra el del diputado Juan Santana (PS) quien presentó una denuncia ante Fiscalía por este mismo hecho, y también el del diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la colectividad del diputado que presentó la solicitud de la comisión investigadora.

El requerimiento legislativo surgió tras afirmaciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien sostuvo que el asesor colaboró en la campaña presidencial del actual Mandatario, sumado a presuntos ataques con bots contra Evelyn Matthei.

Luego del resultado, Montalva confirmó que reingresará la solicitud para que sea votada en una jornada vespertina y asegurar mayor asistencia. El parlamentario cuestionó el ausentismo de sus pares de bancada al advertir que “gente de nuestro sector no llegó a votar y por eso se perdió esta comisión”.