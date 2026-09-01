Paso Los Libertadores: Abren tránsito para todo tipo de vehículos este martes 1 y miércoles 2 de septiembre

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó la apertura del Paso Los Libertadores para todo tipo de vehículos.

Tras una reunión del Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones Chilenas y Argentinas, realizada este lunes 31 de agosto, y de acuerdo con los informes de transitabilidad segura y condiciones meteorológicas favorables, se determinó que este “martes 1 y miércoles 2 de septiembre se habilita tránsito normal para todo tipo de vehículos desde las 8:00 a 20:00 hrs. chilena, 9:00 a 21:00 hrs. argentina”.

“Dada la evaluación de pronósticos meteorológicos durante el mes de septiembre, se extiende el horario de invierno, cuya franja es de 12 horas, a partir del martes 1 de septiembre y hasta que las condiciones meteorológicas se estabilicen y permitan funcionar en jornada de 24 horas, en condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para los funcionarios”, señalaron las autoridades en un comunicado.

La modificación de dicho horario se dará a conocer oportunamente.

Cabe recordar que el Paso Los Libertadores se mantuvo cerrado en su totalidad durante 34 días debido al intenso sistema frontal que afectó gran parte del país durante julio y que generó complejas condiciones climáticas en la alta montaña.

La reapertura se produjo el 18 de agosto, con el tránsito habilitado solamente para el transporte de carga terrestre. Con el pasar de las semanas se ha autorizado el tránsito para otros tipos de vehículos.