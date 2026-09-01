Volcán Villarrica aumenta su actividad: registran señales de explosiones y advierten posible expulsión de material

El Volcán Villarrica registró un aumento de su actividad sísmica y superficial durante los últimos días, con señales asociadas a explosiones en el cráter y episodios de mayor energía.

Así lo informó el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente de Sernageomin, cuyos antecedentes fueron difundidos este martes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Pese al incremento observado, el volcán mantiene su Alerta Técnica Verde, por lo que hasta ahora no existe un cambio en su nivel de alerta.

Según el reporte técnico, desde el 29 de agosto se ha registrado sismicidad de tipo tremor con episodios de mayor energía, señales asociadas al movimiento sostenido de fluidos dentro del sistema volcánico.

Detectan señales asociadas a explosiones

El monitoreo de Sernageomin también detectó señales acústicas vinculadas a explosiones a nivel del cráter.

Sin embargo, la nubosidad presente durante los últimos días ha impedido observar directamente el sector, por lo que no ha sido posible comprobar visualmente todas las manifestaciones superficiales asociadas a estos eventos.

En su reporte difundido por Senapred, Sernageomin advirtió que “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía con manifestaciones y expulsión de material con impacto en torno al cráter”.

El organismo mantendrá la vigilancia permanente sobre el macizo para detectar eventuales cambios en sus parámetros.

La Alerta Técnica Verde indica que el comportamiento del volcán permanece dentro de niveles considerados de baja inestabilidad, aunque pueden registrarse manifestaciones sísmicas o superficiales asociadas a su actividad habitual.

Senapred mantiene el monitoreo sobre las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en la Región de La Araucanía, además de Panguipulli, en la Región de Los Ríos.

Las direcciones regionales del organismo continuarán coordinadas con los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ante cualquier cambio relevante en la actividad del volcán.