Expertos plantean las prioridades que Chile debe abordar para su próximo ciclo minero hacia la década del 2030

El alza en el precio del cobre y el auge de la importancia del litio han llevado a la minería a analizar los desafíos y prioridades que tiene el sector más importante de la economía nacional de cara a la próxima década.

Productividad, ejecución de inversiones, tecnología, infraestructura y sostenibilidad fueron los principales temas abordados durante el encuentro “Una conversación sobre el próximo ciclo de la minería chilena”, organizado por la consultora SYM.

El encuentro contó con la presencia del exministro de Minería y miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC, Hernán de Solminihac, quien planteó que Chile enfrenta una oportunidad relevante impulsada por la transición energética, la electrificación, la digitalización, la inteligencia artificial y la creciente demanda mundial de cobre y minerales críticos.

Sin embargo, el exministro advirtió que los recursos minerales por sí solos no aseguran el liderazgo del país, y que la meta hacia 2030 debe ir más allá de producir más, incorporando mayor productividad, rentabilidad, inversión, desarrollo tecnológico y sostenibilidad.

En ese marco, De Solminihac identificó tres desafíos centrales que la industria debe resolver de manera conjunta para transformar la oportunidad minera en mayor valor para el país.

Productividad y competitividad

El primero es la productividad y competitividad, en un escenario marcado por leyes de mineral más bajas, operaciones más complejas, mayor profundidad y distancias de extracción, y presiones sobre los costos.

Según planteó, el desafío no es solo cuánto se produce, sino cuánto valor se genera con los activos, recursos y capacidades disponibles.

Para enfrentar ese primer desafío, el exministro propuso avanzar en excelencia operacional, gestión de activos, mantenimiento predictivo y continuidad operacional, junto con incorporar tecnologías como inteligencia artificial, automatización, operación remota, analítica y gemelos digitales.

De Solminihac remarcó que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino que su valor está en traducirse en mejores decisiones, productividad y seguridad, lo que requiere desarrollar en paralelo nuevas competencias, formación y liderazgo entre los trabajadores del sector.

Inversión e infraestructura para la minería

El segundo desafío identificado es la inversión y la capacidad de ejecutar proyectos. El exministro planteó que una cartera de proyectos no equivale a inversión real, ya que esta última solo ocurre cuando la industria logra materializar esos proyectos, y advirtió que una iniciativa que demora excesivamente en ejecutarse pierde competitividad, aunque el recurso geológico que la sustenta siga siendo extraordinario.

Entre los factores que inciden en este desafío mencionó la competencia internacional por capital, la certeza regulatoria, los permisos, la madurez de los proyectos y los plazos y costos de ejecución.

Vinculado a este segundo desafío, De Solminihac planteó la necesidad de anticipar la infraestructura habilitante para el crecimiento del sector, en áreas como agua, mediante desalinización, conducción y reúso; energía, con generación, transmisión y almacenamiento; logística, a través de carreteras, ferrocarriles y puertos, e infraestructura digital para la operación minera.

El exministro sostuvo que la infraestructura que habilitará la minería de 2035 debe comenzar a planificarse mucho antes de que los proyectos la requieran, considerando además esquemas de infraestructura compartida cuando resulten técnica, económica y territorialmente convenientes.

Sostenibilidad y legitimidad social

El tercer desafío planteado es la sostenibilidad y la legitimidad social para crecer, que incluye la gestión responsable del agua, la energía, las emisiones, la biodiversidad y los relaves, junto con la relación con las comunidades, la seguridad y el desarrollo territorial.

El exministro fue enfático en señalar que la sostenibilidad no es un elemento separado del negocio minero, sino una condición para desarrollar proyectos competitivos y sostenerlos en el tiempo.

Como habilitador transversal a los tres desafíos, De Solminihac destacó el rol de los proveedores de la industria, a quienes llamó a evolucionar desde simplemente abastecer a la minería chilena hacia desarrollar y exportar tecnología, productos, servicios y conocimiento al resto del mundo.

Según planteó, Chile no debería limitar su ambición a exportar minerales, sino también las soluciones que desarrolla para producirlos, en un ecosistema que integre a las compañías mineras, los proveedores, las universidades, el Estado y el sistema financiero.

Las seis prioridades para la minería chilena

A partir de este diagnóstico, el exministro presentó una agenda de seis prioridades para la minería chilena hacia 2030: recuperar la productividad y competitividad del sector, materializar oportunamente la cartera de inversiones, incorporar tecnología y desarrollar nuevas capacidades humanas, anticipar la infraestructura habilitante, fortalecer a los proveedores de clase mundial y crecer con sostenibilidad y legitimidad territorial.

Pablo Borgeaud, socio director y gerente general de SYM, señaló que el objetivo del encuentro fue generar una instancia para mirar el próximo ciclo de la minería:

“Quisimos generar una instancia que permitiera mirar el próximo ciclo de la minería no solo desde las oportunidades que existen, sino también desde las capacidades que tenemos que desarrollar para capturarlas“.

“Hoy el desafío es conectar estrategia, operación, tecnología y personas para convertir esas oportunidades en resultados concretos y sostenibles”, agregó.

La conversación incorporó además experiencias concretas de transformación desarrolladas por SYM en la industria minera.

Entre ellas, se presentó una agenda estratégica a tres años con más de US$ 250 millones de valor potencial para el negocio, junto con impactos territoriales y sociales, y un caso de gestión de activos que permitió pasar de un escenario de renovación de flota por US$ 77 millones a una alternativa de US$ 53 millones, protegiendo cerca de US$ 24 millones de capital de inversión mediante decisiones basadas en la condición, el desempeño, los costos y la criticidad de los equipos.