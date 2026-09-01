Fijan para octubre preparación de juicio oral contra Manuel Monsalve: Fiscalía pide 14 años de cárcel

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego del cierre de la investigación y la presentación de una nueva acusación por parte del Ministerio Público.

Según informó ADN Radio, la Fiscalía solicita para la exautoridad 10 años y un día de presidio por el delito de violación y otros cuatro años y un día por abuso sexual, además de sanciones accesorias.

Ambos delitos son atribuidos por el Ministerio Público a Monsalve en calidad de autor y en grado consumado. La acusación mantiene, en términos generales, la misma línea del escrito presentado originalmente en diciembre de 2025.

Fiscalía descarta una nueva postergación

El fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, confirmó la fecha y abordó el avance de la causa en declaraciones recogidas por ADN Radio.

“La audiencia se fijó para el 5 de octubre y esperamos en aquella oportunidad poder llevar adelante la audiencia de preparación de juicio oral”, señaló.

Jacir recordó que transcurrieron 13 meses desde el inicio de la investigación hasta la presentación de la acusación y descartó que pueda producirse una nueva extensión por las mismas diligencias.

“Nos encontramos ahora en una posición de continuar adelante con la investigación, y no es posible, la ley no lo prevé, una nueva postergación de la misma por el mismo objeto”, afirmó.

La investigación había sido reabierta a comienzos de 2026 después de que la defensa planteara que existían diligencias pendientes. El proceso volvió a cerrarse definitivamente el pasado 21 de agosto.

Durante la audiencia del 5 de octubre, las partes podrán discutir y solicitar exclusiones respecto de los antecedentes que eventualmente serán incorporados a un juicio oral.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el Ministerio Público pretende presentar 89 testigos, 106 pruebas documentales y 21 peritos.

Entre los testigos incluidos por la Fiscalía aparecen el expresidente Gabriel Boric y exautoridades como Carolina Tohá, Luis Cordero y Ana Lya Uriarte, según antecedentes de la acusación a los que tuvo acceso Reportajes Teletrece.

Una vez concluida la preparación de juicio oral, y si corresponde, el tribunal deberá dictar el auto de apertura que determinará las pruebas que podrán ser presentadas ante el tribunal oral.