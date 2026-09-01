La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Easy Retail S.A. a pagar una indemnización de $50 millones por concepto de daño moral a Ramón Molina Pulgar, cliente que en julio de 2014 sufrió una grave lesión en su ojo izquierdo en la sucursal de La Reina.
Esto, luego de que una amarra metálica se soltara de forma violenta mientras seleccionaba listones de madera.
Según lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia de primera instancia y acreditó la responsabilidad de la empresa en la falta de medidas de seguridad bajo la modalidad de autoservicio.
Según el dictamen, la compañía tenía la obligación de garantizar que la manipulación habitual de los productos por parte del público no generara riesgos ni desprendimientos imprevistos.
Asimismo, la resolución judicial descartó un actuar imprudente por parte de la víctima y concluyó que el hecho derivó de una falta de cuidado atribuible al establecimiento comercial: “Que en cuanto a la relación de causalidad, ella aparece igualmente establecida. Desde luego, si las maderas hubiesen estado correctamente aseguradas, el zuncho no se habría desprendido ni habría salido proyectado contra el demandante”.
Lo más leído
- Ministro de Defensa asegura que Milei ya tiene listo para firma texto que eliminaría polémica referencia al Estrecho de Magallanes
- Paso Los Libertadores: Abren tránsito para todo tipo de vehículos este martes 1 y miércoles 2 de septiembre
- Formalizan a jefe de Fronteras de Carabineros en Tarapacá por intentar cobrar $5,4 millones con certificado falso
- Fiestas Patrias: Autoridad Sanitaria entrega recomendaciones para elegir una empanada segura durante el 18
- Easy deberá indemnizar con $50 millones a cliente que sufrió grave lesión en tienda de La Reina: Amarra metálica se soltó y lo hirió en el ojo