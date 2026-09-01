Fiestas Patrias: Autoridad Sanitaria entrega recomendaciones para elegir una empanada segura durante el 18

Con la llegada del mes de la patria, la Autoridad Sanitaria entregó algunas recomendaciones para poder elegir una empanada segura y evitar enfermedades en medio de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana recalcó que es importante tener algunos aspectos a considerar antes de darle la primera mordida a una empanada.

Compra en lugares autorizados: Prefiere establecimientos con autorización sanitaria. No compres empanadas en el comercio callejero o clandestino.

Cuidado con la temperatura: No deben mantenerse a temperatura ambiente. Calientes, deben conservarse sobre 65° C; refrigeradas, a un máximo de 5° C.

Mira su aspecto: La masa debe verse bien cocida, dorada y firme. Evita empanadas rotas, excesivamente secas o masa quebradiza.

Confía en tus sentidos: Si presenta olor ácido o desagradable, mal sabor o una textura fuera de lo normal, no la consumas.

Si está envasada, revisa la etiqueta: Comprueba las fechas de elaboración y vencimiento.

Si no la consumes, refrigérala: Mantenla bajo 5° C y por no más de tres días.

En las fondas y ramadas, la Seremi señaló que las empanadas no deben estar apiladas ni expuestas al aire libre.