Siguen las malas noticias para la economía chilena: Banco Central informa que Imacec de julio cayó 1,5%

El Banco Central informó que el Imacec de julio de 2026 cayó 1,5%, en comparación con el mismo mes de 2025.

De acuerdo al ente emisor, esta caída en el crecimiento económico se explica mayoritariamente por la minería y, en menor medida, por los servicios y la industria.

“La disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por la minería y los servicios”, señaló el Banco Central en un comunicado.

Los resultados fueron influenciados en parte por las “condiciones climáticas que afectaron el normal funcionamiento de los establecimientos productivos”.

En tanto, el Imacec no minero marcó una baja anual de 0,3% y en términos descentralizados cayó 0,5% en relación con el mes anterior y 1,0% en 12 meses.

Por su parte, “la serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2025”.

🔵El Banco Central de Chile publicó el Imacec de julio 2026 en su sitio web. Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/sdoeYtdBqm#Imacec pic.twitter.com/vZzpfQada6 — Banco Central de Chile (@bcentralchile) September 1, 2026

El Banco Central entregó un análisis del Imacec por actividad.

Respecto a la producción de bienes, esta cayó 3,2% en términos anuales, resultado incidido por el desempeño del cobre, que “se vio afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas”.

Esto último también explicó la caída de la industria, que “presentó una menor elaboración de combustibles y productos químicos”. El resto de los bienes tuvo un incremento de 3,4% a raíz del alza en el valor agregado de la generación eléctrica.

Por otro lado, la actividad comercial tuvo un crecimiento de 0,7% en términos anuales. Dicho aumento se debe al comercio minorista, “lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas”.

En cuanto al comercio minorista, se destacaron “las mayores ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online. En tanto, la caída del comercio mayorista fue incidida principalmente por menores ventas de materiales de construcción. Por su parte, el comercio automotor creció marginalmente debido a un aumento en los servicios de mantención y a una caída en las ventas de automóviles”.

En tanto, los servicios disminuyeron 0,7% en términos anuales por el desempeño de los servicios personales, empresariales, de transporte, restaurantes y hoteles.

El Banco Central detalló que “los primeros se vieron afectados por menores servicios de educación debido a suspensiones de clases por condiciones climáticas”.