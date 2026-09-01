Visita a Magallanes: Diputados UDI piden a Kast evaluar presencia de FF. AA. en la frontera sur ante advertencia de nuevas rutas de narcotráfico

Los diputados de la UDI e integrantes de la Comisión de Gobierno Interior, Omar Sabat —miembro de la comisión de Defensa— y Mario Olavarría solicitaron al presidente José Antonio Kast evaluar la presencia de Fuerzas Armadas en la frontera sur ante la advertencia sobre nuevas rutas de narcotráfico que hizo el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto.

A mediados de agosto, Crisosto asistió a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde apuntó a una “vulnerabilidad importante” y que se han identificado rutas para el narcotráfico vía marítima, de Ushuaia con Puerto Montt.

“Acá el delito no es local, es continental. Hemos podido evidenciar, en estos años, que existen bandas de crimen organizado establecidas acá en esta región y que están operando con bastante importancia. Hay bandas que se mantienen acá, pero que para su existencia necesitan su vinculación con Argentina y con otras rutas”, aseveró el persecutor.

La petición de los gremialistas ocurre en medio de la primera visita que Kast realizará a la Región de Magallanes desde que asumió el cargo, instancia donde supervisará ejercicios militares conjuntos del Ejército y la Armada.

Olavarría y Sabat piden que se evalúe un despliegue militar en la zona, con características similares al que está vigente desde 2023 en la macrozona norte, donde el Ejército colabora con labores de control y resguardo fronterizo: “Si desde 2023 existe una experiencia de colaboración de las FF. AA. en el norte del país, creemos que sería importante evaluar la posibilidad de replicarla en los sectores más vulnerables de esta zona”.

En esa línea, plantearon que “las advertencias del fiscal regional de Magallanes deben ser tomadas con la máxima seriedad, porque vienen de alguien que conoce la zona y tiene a la vista las diversas causas penales que se han abierto. Y si está levantando una alerta de esta magnitud, es porque existen antecedentes que justifican que, como Estado, evaluemos todas las alternativas que están disponibles. Es cierto que durante los últimos años, y con justa razón, gran parte de la atención se ha concentrado en la frontera norte producto de la grave crisis migratoria que vivimos, pero eso no puede llevarnos a desatender lo que está ocurriendo en el extremo sur”.

Los diputados de la UDI aseveraron que el crimen organizado busca de manera permanente nuevas rutas y zonas con menor vigilancia para eludir los controles del Estado, por eso, “nuestro deber es anticiparnos antes de que esas vías terminen consolidándose con el tiempo. Por eso creemos que corresponde recoger la experiencia del norte, evaluar sus resultados y determinar si puede ser replicada en la frontera sur, para así enfrentar con mayor eficacia el tráfico y las diferentes actividades vinculadas al crimen organizado”.