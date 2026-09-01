“Por supuesto que no”: Presidente del Partido Republicano afirma que no habría apoyado reforma constitucional sobre estados de excepción propuesta por Kast si la hubiera presentado Jeannette Jara

El senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró en CNN Chile que no habría respaldado el diseño original de la reforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast que propone un nuevo estado de excepción constitucional si una propuesta equivalente hubiese sido presentada por un eventual gobierno de Jeannette Jara.

Durante la entrevista realizada por Paula Escobar Chavarría en Influyentes, la conductora le planteó el escenario hipotético de que Jara hubiera ganado la elección y propuesto un cambio constitucional con un estado de excepción de 120 días renovables, sin que su aplicación inicial pasara por el Congreso.

“Si Jeanette Jara hubiera ganado y ella hubiera propuesto un cambio constitucional como el que presentó el Gobierno, con estado de excepción, nuevo estado de excepción, 120 días renovables sin que pasara por el Parlamento, ¿usted habría votado a favor de eso? ¿No habría alertado del riesgo de iliberalidad?”, preguntó.

Squella respondió inicialmente que tendría “la tranquilidad de que para aprobarse cualquier texto de la Constitución se requieren cuatro séptimos”. Escobar insistió entonces en obtener una respuesta directa: “Pero es una respuesta simple. Usted, como senador, ¿qué habría votado?”.

“Por supuesto que no, porque efectivamente ni quienes redactaron esa parte de la Constitución, de la propuesta constitucional, pretenden -me imagino, y tal como ha trascendido- que ese fuera el resultado final”, contestó el timonel del partido fundado por el Presidente Kast.

La respuesta se refiere específicamente al diseño original de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa contemplaba que el Presidente pudiera declarar el nuevo estado de excepción por un máximo de 120 días y prorrogarlo una vez, extendiéndolo hasta 240 días, sin autorización parlamentaria durante su período inicial.

Con todo, Squella hace unos días ya se había distanciado de esos aspectos del proyecto. Junto con el senador de Renovación Nacional Andrés Longton, planteó que la aplicación del estado de excepción requiriera el acuerdo del Congreso desde el primer día, fuera revisada cada 30 días y no permitiera intervenir comunicaciones. De esta manera, el dirigente republicano mantiene su respaldo a la creación del instrumento, pero no a la fórmula originalmente ingresada por el Ejecutivo.

Mira acá las declaraciones de Arturo Squella: