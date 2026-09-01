¿Se viene fichaje? Darío Osorio no entrenó con Midtjylland en jornada clave para definir su futuro en Europa

El futuro de Darío Osorio entró en horas decisivas durante el último día del mercado de fichajes de algunas de las principales ligas europeas.

Según informó AS Chile, a partir de antecedentes publicados por el medio danés Bold, el extremo chileno no entrenó este martes junto al resto del plantel del FC Midtjylland, en medio de las versiones sobre una eventual salida del club.

Por ahora, sin embargo, no existe un acuerdo oficial para su transferencia ni Midtjylland ha informado que su ausencia de la práctica esté relacionada con una negociación.

El chileno de 22 años fue titular y disputó los 90 minutos el domingo en el empate 1-1 ante Silkeborg por la Superliga danesa.

Midtjylland ya rechazó ofertas por Osorio

El presidente del Midtjylland, Claus Steinlein, reconoció la semana pasada en declaraciones al portal danés Bold que el club recibió y rechazó propuestas por Osorio.

“Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores”, señaló el dirigente al referirse al chileno y a Franculino. Según explicó, las propuestas no alcanzaron la valoración establecida por la institución.

La prensa danesa sitúa las pretensiones del Midtjylland en torno a los 20 millones de euros para dejar partir al formado en Universidad de Chile.

Osorio renovó en enero su contrato con el cuadro danés hasta el 30 de junio de 2030, según informó oficialmente el Midtjylland, por lo que el club no enfrenta una obligación contractual de venderlo durante esta ventana.

Durante las últimas semanas, distintos medios europeos han situado al seleccionado chileno en la órbita de clubes de la Premier League.

El portal británico TEAMtalk informó que Liverpool, Everton y Leeds United habían seguido su situación, aunque hasta ahora no existe confirmación de una oferta aceptada por Midtjylland.

A esas opciones se sumó en las últimas horas Al-Ittihad de Arabia Saudita. Según informó el diario saudí Arriyadiyah, y recogió AS Chile, Osorio apareció como una alternativa para el puesto de extremo en caso de que el club no concrete otras negociaciones.

La definición entra ahora en una carrera contra el tiempo. El mercado italiano cierra este martes a las 14:00 horas de Chile, mientras Inglaterra y España lo harán a las 18:00 horas. Otros mercados europeos permanecerán abiertos durante los próximos días.