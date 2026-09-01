Rusia advierte con “posibles medidas” ante ejercicios militares de EE.UU., Japón y Australia

Rusia advirtió que podría adoptar medidas en respuesta a los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos, Japón y Australia realizarán durante septiembre en territorio japonés, algunos de ellos en zonas próximas al extremo oriental ruso.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, expresó este martes la preocupación de Moscú durante una conferencia de prensa en Vladivostok, según recogieron Reuters y la agencia rusa TASS.

Las maniobras, denominadas Orient Shield 26, están previstas entre el 8 y el 24 de septiembre y reunirán a unos 3.700 efectivos de Japón, Estados Unidos y Australia, según informó la agencia japonesa Kyodo.

Uno de los principales cuestionamientos de Moscú apunta al despliegue en Japón del sistema estadounidense de misiles de alcance medio Typhon, capaz de lanzar misiles SM-6 y Tomahawk.

Rusia presentó protesta ante Japón

Zajarova afirmó en Vladivostok que las autoridades rusas ya transmitieron formalmente sus reparos a la Embajada de Japón en Moscú.

“La parte japonesa fue informada de que el despliegue de este tipo de armamento en territorio japonés, incluso bajo el pretexto de ejercicios militares, es absolutamente inaceptable, ya que representa una amenaza para la seguridad de Rusia”, señaló la portavoz, según informó TASS.

La representante del Ministerio de Exteriores agregó que Tokio fue advertido sobre “posibles medidas” que Moscú podría adoptar para garantizar su seguridad nacional, aunque no detalló cuáles serían.

Zajarova también calificó como una “provocación” la actividad militar cerca de las fronteras rusas en el Lejano Oriente y sostuvo que Moscú espera que Japón mantenga una política de carácter pacifista.

Según antecedentes de las fuerzas japonesas citados por Kyodo y TASS, Orient Shield contemplará ejercicios con fuego real, despliegue de tropas y transporte de equipamiento militar, entre otras actividades.

La edición de este año será además la de mayor tamaño realizada hasta ahora con participación conjunta de los tres países.

El ejercicio Orient Shield se realiza desde hace décadas entre las fuerzas terrestres de Japón y Estados Unidos. Australia se incorporó formalmente como participante en 2025, en el marco de una profundización de la cooperación militar entre los tres aliados.

De acuerdo con información publicada por el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, las maniobras buscan mejorar la interoperabilidad y capacidad de operación conjunta de las fuerzas participantes en la región.

El sistema Typhon, en tanto, ya fue desplegado anteriormente en Japón para otros ejercicios conjuntos. Según TASS, estuvo temporalmente en la base estadounidense de Iwakuni en septiembre de 2025 y volvió a ser utilizado en junio de este año en la base aérea de Kanoya.