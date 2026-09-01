Presidente Kast llegará a Magallanes tras polémica con Argentina por soberanía en el Estrecho

El Presidente José Antonio Kast viajará este martes a la Región de Magallanes, a una semana de la controversia diplomática que se abrió con Argentina por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea de ese país sobre el extremo austral y el Estrecho de Magallanes.

A partir de la agenda entregada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, el mandatario despegará a las 12:30 horas desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en Pudahuel, con destino a Punta Arenas.

La visita había sido planificada antes de la polémica con Buenos Aires, pero adquirió un nuevo componente político después del cruce diplomático entre ambos gobiernos.

En Punta Arenas, Kast encabezará a las 18:00 horas —17:00 horas de Santiago— una reunión del gabinete regional junto al ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, en dependencias de la Delegación Presidencial.

La controversia se originó por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, durante una entrevista con el canal de YouTube La Fábrica del Podcast.

Al abordar la importancia estratégica del extremo austral, el militar afirmó: “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía”, y sostuvo que Argentina debía mantener presencia en la zona por su condición de conexión bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

Las palabras provocaron una respuesta del Gobierno chileno. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una nota de protesta diplomática y reiteró que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible y se sustenta en los tratados vigentes entre ambos países.

Posteriormente, la Cancillería argentina señaló mediante un comunicado oficial que su posición respecto del Estrecho de Magallanes es la establecida en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

“Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores trasandino.

Buenos Aires también reafirmó el valor estratégico de la cooperación con Chile en el extremo austral, el Atlántico Sur y la Antártica.

Kast: “El Estrecho de Magallanes es chileno”

El pasado 25 de agosto, Kast abordó la controversia ante la prensa en La Moneda y valoró el pronunciamiento del Gobierno de Javier Milei.

“Está claro, el canciller fue muy claro y agradecemos también las declaraciones del Gobierno argentino, reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, señaló el mandatario.

Ese mismo día, el ministro Claudio Alvarado sostuvo en una entrevista con Radio Bío Bío que, tras la declaración argentina, el Gobierno consideraba el episodio zanjado.

La agenda informada para este martes no contempla una actividad presidencial diseñada específicamente como respuesta a Argentina. La visita estará centrada en asuntos regionales y coordinación con autoridades locales.