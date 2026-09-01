Más de mil personas han muerto y otras 4 mil continúan desaparecidas tras inundaciones en la región fronteriza entre Nepal y China

(CNN) – Más de mil personas han muerto desde que las catastróficas inundaciones azotaron la región fronteriza entre Nepal y China el miércoles pasado, y miles más han sido reportadas como desaparecidas.
Aquí se muestra un análisis en cifras del impacto desastroso de las inundaciones:
Nepal
Al menos 1.003 personas han muerto en las inundaciones de Nepal, informó hace poco la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMA) del país en su última actualización.
Según la NDRRMA, otras 3.916 personas permanecen desaparecidas a causa de la catástrofe.
La Junta de Turismo de Nepal señaló en un comunicado que entre los desaparecidos figuran unos 583 extranjeros.
Asimismo, otros 315 extranjeros han sido rescatados, entre ellos personas procedentes de India, China, Alemania, Bulgaria, Turquía, Italia, Estados Unidos, Malta, Suiza, Rusia, Portugal y Omán.
De acuerdo a la oficina de turismo, otros cinco ciudadanos extranjeros están en contacto con las autoridades; tres de ellos son españoles, uno belga y uno estadounidense.
Al menos 11.379 personas han sido rescatadas desde que comenzaron las inundaciones, según declaró ayer el primer ministro de Nepal, Balendra Shah.
China
Al menos 16 personas han muerto en las inundaciones en China, según informó el domingo por la mañana, hora local, la cadena estatal CCTV.
CCTV reportó que al menos 546 personas también están desaparecidas en China.
Entre los desaparecidos hay al menos 261 extranjeros procedentes de 23 países, según informaron las autoridades durante una rueda de prensa el domingo.
Las autoridades chinas informaron que, de los desaparecidos, 104 son de Nepal, 49 de India, 33 de Letonia, 18 de Estados Unidos y 15 del Reino Unido, además de ciudadanos canadienses.
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