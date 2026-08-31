“No vendas falsa altura moral”: Republicanos responden con dureza a Blumel tras cuestionamientos

“Yo me pregunto: ¿cuántos de los dirigentes republicanos viven o han vivido en poblaciones, han vivido con el pueblo, conocen sus necesidades, entienden sus inquietudes y sus temores?”.

La pregunta planteada por el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel para cuestionar a Republicanos ante su postura contraria a las advertencias del mundo académico sobre políticas y temas sociales, generó un gran malestar en la tienda liderada por Arturo Squella.

El vicepresidente de la colectividad y diputado, José Carlos Meza emplazó al militante de Evópoli por sus dichos: “Cuando quieras te llevo a la escuelita San José de la Villa, o al Liceo Hermanos Sotomayor Baeza. Si quieres, te presento a mis padres, un obrero de construcción y una temporera. No desvíes la discusión, no vendas falsa altura moral, y menos aún caigas en la dialéctica marxista”.

Su par, Agustín Romero, también cuestionó a Blumel: “La pregunta no es dónde vive Gonzalo Blumel, dónde vivo yo o dónde viven los dirigentes Republicanos. La pregunta es cómo están viviendo millones de chilenos que tienen miedo de salir de sus casas, comerciantes amenazados por delincuentes y familias que sienten que el narcotráfico se ha tomado sus barrios. Para la próxima, en vez de cuestionar quién tiene derecho a hablar de las poblaciones, ojalá Blumel nos diga qué propone para que quienes viven en ellas recuperen la seguridad y la paz”.

Por su parte, la también legisladora, Valentina Becerra planteó: “Exministro, crecí en la población Oscar Bonilla de la comuna de El Bosque hasta el día de hoy mi familia vive allí. Hoy vivo en la comuna de La Cisterna, feliz le enseño cuáles son las necesidades de mi distrito… Discurso cavernícola que ya no pega!”.

Finalmente, el exfuncionario de carabineros y diputado Sebastián Zamora, aseguró que “hay debates que felizmente ya no representan al Chile de hoy, pero que algunos todavía insisten en mantener: discusiones sobre orígenes sociales, clases y élites. Por eso, cuando Gonzalo Blumel intenta hablar de “élite” y clasismo, le respondo directamente: soy republicano y no soy ni pretendo ser parte de una élite.

“Mientras algunos discuten estas cosas desde una oficina en Santiago, en las regiones tenemos otras prioridades y enfrentamos una realidad muy distinta”, agregó.

“Crecí en Cerro Playa Ancha, gente de todos los sectores, jugando, algunos con padres que tenían mejores sueldos y algunos que le hacíamos una “cucha para el almuerzo”. Así es la vida en otros lugares. Desde el sector oriente de la capital, quizás las discusiones sobre ser o no de “clase alta” parecen relevantes, pero para quienes vivimos y conocemos la realidad de nuestros barrios, no lo son. Discursos y cuestionamientos añejos es precisamente lo que Chile quiere y debe dejar atrás”, cerró Zamora.