Se desploma la producción industrial durante julio: INE reportó caída de 5,1% en el índice arrastrado por la minería y las manufacturas

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer este lunes que el Índice de Producción Industrial (IPI) en Chile cayó 5,1% en doce meses durante julio, arrastrado por el retroceso simultáneo de la minería y las manufacturas.

La cifra representa la segunda contracción más profunda de 2026 y sitúa el balance acumulado del año en -3,2%, lo que anticipa un débil resultado para el próximo Imacec.

A través de un comunicado, el organismo detalló que la baja estuvo liderada por la actividad minera, que anotó un descenso de 7,2% debido a una contracción de 12,1% en el cobre por dificultades climáticas en el norte y mantenciones de faenas.

En paralelo, la producción manufacturera retrocedió 4,9% y acumuló siete meses seguidos a la baja, presionada por caídas en refinación de petróleo y venta de maquinaria.

Finalmente, el INE detalló que el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció “0,3% respecto de julio de 2025, debido a la mayor actividad registrada en dos de las tres actividades que lo componen, entre las que destacó electricidad, que se incrementó 0,8%, incidiendo 0,635 pp. en la variación del índice, a raíz de una mayor generación eléctrica, especialmente proveniente de centrales hidráulicas”.