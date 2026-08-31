Diputados de oposición piden a Contraloría investigar eventuales vínculos de funcionarios públicos con Fernando Cerimedo

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) llegaron hasta la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar que se investiguen eventuales vínculos de funcionarios públicos y cuentas de redes sociales con el entorno del asesor argentino Fernando Cerimedo.

Actualmente, Cerimedo se encuentra en prisión preventiva en Bolivia en medio de una investigación por homicidio contra su pareja embarazada. En ese contexto, también se están indagando eventuales vínculos con líderes de derecha en Latinoamérica y su posible influencia en campañas de desinformación durante procesos eleccionarios.

Cuello explicó que buscan que el ente contralor “pueda obligar al gobierno a que responda a los oficios que el diputado Santana ha enviado en función de dilucidar cuáles son estos vínculos eventuales entre funcionarios de gobierno con esta red de Cerimedo; en consecuencia, acá lo que cabe es que el gobierno transparente; yo creo que si no tiene nada que ocultar, bueno, que lo diga, que responda a los oficios que no lo ha hecho”.

El parlamentario sostuvo que debe aclarar si existen vínculos con funcionarios públicos: “Eso también tiene que ver con el principio de prioridad administrativa, que es justamente lo que la Contraloría está encargada de investigar. Creo yo que es pertinente que se abra al respecto una investigación”.

Consultado sobre los dichos del presidente Kast y Arrau sobre Cerimedo, Cuello insistió en que la respuesta de las autoridades se debe dar por escrito.

De todos modos, dijo que “son explicaciones que son poco creíbles, es decir, no basta solamente con negar. El ministro Arrau ha reconocido que él fue parte de un equipo que hacía estrategia, que instalaba trending topics, que definía contenido político; sin embargo, no ha respondido a qué responde ese contenido político”.

“Creo que hay mucho por explicar y el Gobierno ha optado por el camino fácil de negar todo sin dar explicaciones coherentes ni consistentes”, acotó el diputado.

Respecto a si cree que el mandatario estaría faltando a la verdad al negar que Cerimedo tuvo participación en la campaña política, Cuello dijo: Es evidente que el presidente no dice la verdad, no está diciendo la verdad, ni él, ni tampoco el ministro Martín Arrau, al deslindar responsabilidad y negar tres veces a este personaje”.