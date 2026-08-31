CNC propone contratos por hora para enfrentar desempleo: “Puede ser una tremenda alternativa para jóvenes y mujeres”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), José Pakomio, planteó que avanzar hacia contratos por hora podría convertirse en una herramienta para enfrentar las actuales cifras de desempleo y facilitar el ingreso de más personas al mercado laboral formal.

En entrevista con CNN Chile Radio, el dirigente gremial calificó la situación como una “emergencia laboral” y sostuvo que el debate debería incorporar mayores mecanismos de flexibilidad.

“Flexibilizar no es quitar derechos, es crear alternativas para que más personas puedan acceder a un empleo formal”, afirmó.

Contratos por hora para jóvenes y mujeres

Pakomio apuntó específicamente a los contratos por hora como una opción que, a su juicio, podría beneficiar a grupos que enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

“El contrato por hora puede ser una tremenda alternativa también para que quien quiera trabajar y entrar a este mercado laboral del comercio, por lo menos pueda hacerlo bajo esas condiciones mucho más flexibles”, señaló.

El presidente de la CNC destacó especialmente su potencial para jóvenes y mujeres, considerando además que el comercio es uno de los sectores con mayor participación de ambos grupos.

Pakomio también mencionó entre las materias que deberían formar parte de la discusión la polifuncionalidad y mecanismos de adaptabilidad de las jornadas laborales.

El dirigente sostuvo que las modificaciones regulatorias de los últimos años han elevado los costos de contratación y reducido los márgenes de adaptación de las empresas.

Entre ellas mencionó las sucesivas alzas del salario mínimo y la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas.

“No podemos ponernos una venda en los ojos cuando el desempleo aumenta 0,8 puntos en 12 meses”, señaló.