Comenzó nueva edición del Travel Sale: Evento tiene ofertas de hasta 60% en paquetes de viajes

Este lunes 31 de agosto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) dio inicio a una nueva edición del Travel Sale, evento de ofertas online para los amantes de los viajes.

La actividad, que es organizada por la CCS, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Turismo de Chile (Fedetur), ofrecerá una serie de descuentos para quienes estén organizando sus vacaciones o planificando escapadas de fin de semana.

El Travel Sale se realizará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre y tendrá ofertas de hasta 60% en paquetes, con alternativas de pago de hasta 12 cuotas sin interés.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, comentó que la iniciativa “se ha consolidado como una instancia que conecta el desarrollo del comercio electrónico con una industria de gran relevancia para nuestra economía. Cada vez vemos consumidores más informados, que comparan alternativas y utilizan las herramientas digitales para planificar sus viajes. Como CCS, queremos que ese crecimiento vaya acompañado de una experiencia de compra segura, transparente y confiable, especialmente en eventos de alta demanda como este”.

Travel Sale: Descuentos y ofertas para viajar

Los organizadores del evento destacaron que el Caribe está entre los principales destinos con descuentos de hasta 60% a lugares como México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

En tanto, habrá promociones de hasta 40% para aquellos que busquen viajar por Chile y destinos en Brasil y Argentina.

Para los viajeros que quieran viajes de mayor distancia, habrá descuentos de hasta 30% para viajar a Estados Unidos y Europa, con promociones a ciudades como Madrid y Barcelona.