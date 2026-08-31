Tras tensión por dichos de militar argentino sobre soberanía: Presidente Kast visitará la Región de Magallanes este martes

El presidente José Antonio Kast visitará la Región de Magallanes y la Antártica Chilena este martes 1 de septiembre. Su agenda contempla una actividad de supervisión de ejercicios militares en la zona. El mandatario llegará acompañado del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y del titular de Defensa, Fernando Barros.

La instancia, en todo caso, se enmarca en la controversia que surgió por la soberanía nacional tras los comentarios de un general argentino respecto al estrecho de Magallanes.

La semana pasada, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, dijo en el programa de YouTube La Fábrica del Podcast: “Y lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”.

La situación generó que Chile enviara una nota de protesta al país vecino.

Posteriormente, el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Alberto Presti, se comunicó con el ministro de la misma cartera, Fernando Barros, explicando el asunto. La autoridad chilena explicó que Presti “atribuyó dichas expresiones a una confusión y desprolijidad” y afirmó que Valverde “conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia”.

Además, los hechos provocaron cuestionamientos en torno a la actitud de Chile, considerando la cercanía política que tiene el presidente Kast con el presidente argentino Javier Milei.

Con esta visita, el mandatario habrá estado en la mayoría de las regiones —a excepción de Los Ríos— desde el comienzo de su Gobierno.