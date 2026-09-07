José Antonio Kast aborda las 45 salidas de su Gobierno: “Hay personas que han dicho ‘no era lo que esperaba’ y dieron un paso al lado”

El Presidente José Antonio Kast abordó las numerosas salidas de autoridades que ha registrado su administración durante sus primeros seis meses y aseguró que algunas corresponden a personas que, una vez en sus cargos, decidieron dar un paso al lado porque el trabajo “no era lo que esperaban”.

En entrevista con ADN Radio, el mandatario fue consultado sobre si esperaba que, a esta altura de su gestión, tres ministras y decenas de otras autoridades ya hubieran dejado el Gobierno.

“Nadie lo espera. Lo importante es tomar las decisiones cuando corresponde”, respondió Kast.

El Presidente sostuvo que su administración ha realizado cambios cuando considera que una determinada área no está avanzando de la manera esperada.

“Cada vez que hemos visto que en alguna cosa no hemos logrado el avance, hemos hecho los cambios que corresponden”, afirmó.

“No era lo que yo esperaba”

Consultado sobre si la cantidad de salidas podía explicarse por designaciones equivocadas, Kast señaló que las razones han sido diferentes dependiendo de cada caso.

“Uno siempre cuando designa a las personas tiene una mirada y en el camino se van dando circunstancias que pueden complejizar la decisión que uno tomó y tiene que resolverla”, sostuvo.

El mandatario agregó que no todas las autoridades que han abandonado su administración fueron removidas por incumplir las expectativas del Ejecutivo.

“Hay personas que han dicho: ‘Bueno, no era lo que yo esperaba’ y doy un paso al lado”, explicó.

Kast también señaló que ha habido situaciones en que una persona se comprometió a asumir determinadas funciones y finalmente no lo hizo, como ejemplo de las distintas razones que pueden derivar en un cambio.

“Dentro de todos los casos que usted me plantea son distintas cosas. No es que todos no hayan cumplido la meta”, agregó.

Kast descarta “gobierno de practicantes” y apunta a resultados

Durante la conversación, al Presidente también se le recordó una declaración que realizó en 2022, cuando calificó al entonces Ejecutivo de Gabriel Boric como un “gobierno de practicantes” y cuestionó lo que consideraba improvisaciones durante su instalación.

Ante la comparación con los cambios registrados ahora en su propia administración, Kast aseguró que “la diferencia son los resultados”.

“Si nosotros vamos a temas económicos, ¿cuáles han sido los resultados? Si vamos a materia de seguridad, ¿cuáles han sido los resultados?”, planteó.

Frente a la pregunta directa sobre si existe improvisación en su administración, el mandatario insistió: “A los gobiernos se les mira por los resultados”.

De acuerdo con un registro de salidas de la actual administración actualizado durante septiembre, 45 autoridades han dejado o no concretado sus cargos desde el inicio del Gobierno, entre ministras, subsecretarios, seremis y una autoridad provincial.