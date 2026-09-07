Kast asegura haber dejado atrás las críticas a Boric por problemas de la actual administración: “Estoy hablando de cómo hacernos cargo”

El Presidente José Antonio Kast aseguró haber dejado atrás el foco en responsabilizar al gobierno de Gabriel Boric por los problemas que enfrenta actualmente el país y afirmó que su administración está concentrada en hacerse cargo de la situación y mostrar sus propios resultados.

En entrevista con ADN Radio, el mandatario fue consultado por la última encuesta Criteria y por si, a casi seis meses de haber asumido La Moneda, comenzaba a agotarse el argumento de los problemas heredados de la administración anterior.

“Yo al menos no estoy hablando de las autoridades anteriores. Estoy hablando de lo que estamos haciendo y de cómo hacernos cargo de lo que se vive en Chile”, respondió Kast.

Ante la pregunta directa de si ya no responsabiliza al gobierno de Gabriel Boric por lo que ocurre actualmente en el país, el jefe de Estado respondió: “No. Nosotros lo que estamos mostrando son los números que nosotros hemos ido obteniendo”.

El mandatario precisó, sin embargo, que dejar de responsabilizar a la administración anterior no significa que su Gobierno deje de utilizar sus cifras como parámetro de comparación.

Kast puso como ejemplo los resultados en materia de seguridad y sostuvo que para evaluar la evolución de los homicidios durante sus primeros meses debe contrastarlos con el mismo período del año anterior.

“¿Con quién me comparo yo en la baja de los homicidios en los primeros seis meses? Con los seis meses del año anterior. ¿Quién gobernaba el año anterior? Gabriel Boric”, afirmó.

El Presidente señaló que estas comparaciones permiten, a su juicio, establecer parámetros objetivos para evaluar su administración.

“Yo tengo que decir: de marzo, de cuando yo asumí, hasta septiembre, ¿qué ha pasado? ¿Y qué pasó de marzo a septiembre del año pasado en el mismo período? Uno tiene que ir haciendo el mismo período”, explicó.

Kast agregó que la evaluación será más clara cuando su Gobierno complete un año, momento en que será posible comparar períodos equivalentes en áreas como seguridad y crecimiento económico.

Criteria: 38% responsabiliza principalmente al Gobierno actual

Las declaraciones se producen luego de la publicación de la Agenda Criteria del 6 de septiembre, cuyo trabajo de campo fue realizado entre el 3 y 4 del mismo mes.

Ante la pregunta sobre quién tiene principalmente la responsabilidad por los problemas que enfrenta Chile en materias de seguridad, economía y empleo, un 38% apuntó al gobierno actual de José Antonio Kast.

En tanto, un 32% atribuyó principalmente la responsabilidad a problemas heredados del gobierno anterior, mientras un 26% consideró que responde a una combinación de factores.

Según Criteria, es la primera vez que el Gobierno actual supera a los problemas heredados como principal responsable en esta medición. El 38% representa además un aumento de ocho puntos respecto de la consulta anterior, mientras la atribución al gobierno anterior cayó seis puntos.

El mismo sondeo mostró una aprobación presidencial de 30% y una desaprobación de 58%, los registros más desfavorables para Kast desde que asumió la Presidencia.