Presidente Kast toma distancia de dichos de Javier Milei sobre “zurdos de mierda”: “Yo no lo habría dicho”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a los dichos del presidente de Argentina, Javier Milei, durante su participación en el Foro Madrid, realizado la semana pasada en Santiago.

En diálogo con Radio ADN, el mandatario fue consultado sobre las alocuciones realizadas por su par argentino, quien usó la frase “zurdos de mierda” durante su discurso.

Consultado sobre si le parece un insulto ocupar dicha frase, Kast aseguró que “bueno, yo no lo habría dicho. Pero yo no voy a comentar las palabras que emitió Javier Milei”.

“Yo me sitúo en lo que me tocó a mí en la reunión de trabajo que tuve con el presidente Milei en La Moneda“, añadió.

En este punto, le preguntó si le expresó algún reparo por las formas, ante lo cual indicó que “yo me sitúo en lo que me toca, como Presidente de Chile, hablar con el presidente de la República de Argentina en temas que nos corresponden debatir y que hoy están en la palestra pública”.

“Pero que haya expresiones en un acto público-privado, en un discurso de media hora, yo no lo voy a hacer”, sentenció.