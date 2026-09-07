Adultos mayores habrían sido llevados a retirar dinero tras ser abordados por falsos evangélicos de iglesias en Antofagasta

Una alerta se generó en Antofagasta luego de denuncias sobre sujetos que presuntamente se harían pasar por integrantes de iglesias evangélicas para acercarse a adultos mayores y posteriormente robarles.

Los antecedentes fueron dados a conocer por el diputado Sebastián Videla, quien aseguró haber conversado directamente con personas que dicen haber sido víctimas de esta modalidad en el centro de la ciudad.

“Personas con una Biblia, haciéndose pasar por personas de iglesia, abordan a adultos mayores en pleno centro de Antofagasta”, sostuvo el parlamentario.

Según Videla, los afectados han denunciado robos de dinero y especies, además de situaciones que las propias víctimas describen como presuntos intentos de secuestro.

Víctimas habrían sido llevadas a retirar dinero

De acuerdo con el relato del diputado, los sujetos incluso habrían acompañado a algunas personas mayores hasta cajas de compensación para que retiraran dinero.

“Las víctimas dan a conocer que estas personas incluso los llevan hasta las cajas de compensaciones, los llevan a sacar plata, les roban sus joyas”, afirmó Videla.

🚨 URGENTE #Antofagasta ‼️ Ya se realizó una denuncia por graves hechos que estarían afectando a adultos mayores en el centro: presuntas estafas e intentos de secuestro. Conversé con víctimas y da rabia ver cómo se aprovechan de personas mayores. Exigiremos mayor seguridad y… pic.twitter.com/UBCmkReRFN — Sebastián Videla Diputado (@ciudadanovidela) September 5, 2026

El parlamentario sostuvo además que algunos afectados relataron intentos de trasladarlos contra su voluntad, antecedentes que, según señaló, ya fueron denunciados ante las autoridades.

Videla aseguró que existen varios casos bajo revisión y llamó a familiares y cuidadores a prestar especial atención a adultos mayores que puedan ser abordados mediante esta modalidad.

“Ya se realizó una denuncia por graves hechos que estarían afectando a adultos mayores en el centro: presuntas estafas e intentos de secuestro”, señaló.

Hasta ahora, no existe información pública de las policías o del Ministerio Público que permita establecer de manera independiente el número de víctimas ni confirmar eventuales delitos de secuestro.