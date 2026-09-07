Meteorología emite aviso por viento “moderado a fuerte” en Atacama: Rachas podrían alcanzar los 100 km/h

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por viento “moderado a fuerte” en la Región de Atacama.
La condición sinóptica es de “corriente en chorro” y afectará principalmente la cordillera de la región.
El fenómeno está previsto para ocurrir entre la mañana de este martes 8 y la noche del miércoles 9 de septiembre.
La DMC indicó que podría ocurrir “desarrollo de ventisca”.
A continuación, la intensidad estimada del viento en kilómetros por hora.
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