Confesó un crimen tras 18 años: Vecino reconoce haber asesinado a Mariana Sepúlveda, desaparecida en 2008 en Conchalí

Un hombre de 42 años se presentó ante Carabineros en Conchalí y confesó haber asesinado a Mariana Sepúlveda León, joven de 19 años desaparecida desde el 29 de agosto de 2008.

El sujeto acudió voluntariamente durante la noche del domingo a la Quinta Comisaría de la comuna para atribuirse la muerte de su vecina, asegurando que cometió el crimen al interior de su propio inmueble en el pasaje Logroño tras una discusión sentimental, lugar donde posteriormente sepultó el cuerpo.

De acuerdo con el testimonio del individuo —consignado por Radio Biobío—, los restos de la víctima permanecieron enterrados en la propiedad hasta 2013, año en que resolvió desenterrarlos y arrojarlos a la basura.

El individuo, quien tenía 24 años al momento del hecho y residía en el mismo pasaje que la familia de la joven, afirmó que decidió concurrir a la unidad policial motivado por un sentimiento de culpa, tras revisar publicaciones de prensa sobre el caso.

Por instrucción del Ministerio Público, personal especializado del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias y ejecutó peritajes en el domicilio del imputado para verificar la veracidad de la declaración y esclarecer las circunstancias del caso tras casi dos décadas de búsqueda.