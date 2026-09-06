Incendio afecta a Hotel Alto Nevados en las Termas de Chillán: Tuvieron que evacuar a ocupantes

Un incendio estructural afecta durante la tarde de este domingo al Hotel Alto Nevados, recinto ubicado en el sector de las Termas de Chillán, comuna de Pinto, Región de Ñuble.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, el fuego, concentrado en el último piso del establecimiento turístico, obligó a activar los protocolos de evacuación inmediata para la totalidad de los ocupantes presentes en las dependencias.

Voluntarios de Bomberos de Pinto, Chillán y Las Trancas acudieron al lugar para combatir las llamas y evitar su propagación por el edificio. A través de una declaración pública, la administración del hotel confirmó la salida oportuna de las personas y descartó la existencia de lesionados a causa de la emergencia.

“Confirmamos que todos nuestros huéspedes han sido evacuados con éxito y se encuentran a salvo”, detalló la empresa en el documento reportado por el citado medio, añadiendo que sus equipos se mantienen coordinados con el personal de emergencia desplegado en la zona para controlar y extinguir el siniestro.