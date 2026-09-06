Economista seleccionado por OpenAI aterriza debate sobre IA y empleo: “El cambio va a ser similar a la revolución de los computadores en los 90”

El economista chileno y académico de la Universidad de Duke, Federico Huneeus —único investigador nacional seleccionado por OpenAI para indagar la disrupción productiva y las redes de valor de la inteligencia artificial—, puso paños fríos respecto a las visiones que auguran transformaciones radicales inmediatas o el fin del trabajo remunerado a nivel global. Durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile, el académico proyectó que la penetración de esta herramienta se situará en márgenes comparables con transiciones tecnológicas previas experimentadas a fines del siglo pasado.

“Los economistas en general, los académicos por lo menos economistas, están más cerca de la estimación de los números que te acabo de decir y más lejos de los números que manejan los que están liderando estas empresas, que son mucho más optimistas, que dicen que de acá a un plazo cinco o diez años básicamente que no van a tener que trabajar”, sostuvo Huneeus. En esa línea, remarcó que “el cambio de la inteligencia artificial va a ser similar o de órdenes de magnitud similares a lo que fue la revolución de las tecnologías de información, los computadores, el internet en los años 90 y no va a ser una revolución industrial de nuevo que multiplicó el ingreso de los países ricos en 20 en un plazo razonable”.

El especialista desglosó que los cálculos realizados para el mercado laboral estadounidense sitúan entre un 22% y un 30% la porción de puestos expuestos a la inteligencia artificial, asociada de forma directa al volumen de jornada laboral frente a una pantalla sin interacción social. Al combinar dicha exposición con una baja proyectada de costos del orden del 27%, los ejercicios estiman un impulso en productividad inferior a un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) anual durante una década. “Cualquier tarea que uno puede describir en pasos ordenados de cómo tiene que hacerse es potencialmente algo que puede ser automatizado con inteligencia artificial. (…) Las partes del proceso de producción que tienen que ver con las relaciones humanas y las interacciones que son desordenadas (…) van a ser más difíciles de automatizar”, explicó el investigador.

Huneeus, quien durante su período sabático colabora con la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), también abordó el escenario local luego de que trascendieran recientes análisis en La Tercera sobre la inserción productiva. “Yo creo que la adopción de esta tecnología va a ser más lenta de lo que se piensa, hay muchas empresas que incluso en estos tiempos están todavía adoptando cosas de tecnologías que existían hace 20 años”, afirmó. Añadió además que “hay muchas empresas que todavía son un poco escépticas, que tienen restricciones para la adopción de esta tecnología por temas de confidencialidad, por temas de ciberseguridad”, lo que ha consolidado una reticencia a integrarla de manera masiva e inmediata.