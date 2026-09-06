Volkswagen recortará 50 mil puestos de trabajo y la mitad de su gama de vehículos en un esfuerzo por reducir costos

(CNN – CNN Chile) — El Grupo Volkswagen anunció el jueves por la noche que planea eliminar 50.000 puestos de trabajo y reducir a la mitad su oferta de vehículos. El fabricante de automóviles alemán se enfrenta a dificultades debido a la creciente competencia china en Europa y a los aranceles sobre sus envíos al mercado estadounidense.

El Grupo Volkswagen también ha declarado que ha determinado que sus fábricas alemanas tienen un exceso de capacidad de unos 500.000 vehículos al año, pero no ha especificado despidos ni cierres de fábricas.

Vende marcas como Audi, Porsche y Lamborghini, además de Volkswagen y otras.

El fabricante de automóviles lleva años reduciendo su plantilla y luchando contra sus poderosos sindicatos alemanes. Su número de empleados en Alemania se redujo de 275.000 en 2023 a 254.000 a 30 de junio de 2026, según el último informe financiero de la compañía.

Los compradores de Volkswagen, además de tener menos modelos para elegir, también tendrán mucha menos posibilidad de adquirir coches con las características específicas que desean. La compañía anunció que reducirá la complejidad de los coches que fabrica en un 75 %.

Vehículos estacionados fuera de la planta de ensamblaje de GM en Oshawa, Ontario. El presidente Donald Trump ha anunciado planes para imponer un arancel del 50 % a los automóviles y las piezas de automóviles canadienses a partir del 1 de enero.

Según un comunicado del Grupo Volkswagen publicado el jueves, los modelos priorizados buscan destacar en diseño y tecnología, y se benefician de un menor número de variantes. Este cambio se traducirá en un mayor volumen de ventas por modelo, menores costes y mayores economías de escala.

“Ante la competencia internacional, los retos a los que se enfrentan Volkswagen y la industria automovilística alemana son enormes”, declaró el jueves Olaf Lies, ministro presidente de Baja Sajonia. El estado alemán es el segundo mayor accionista de Volkswagen AG, la empresa matriz del Grupo Volkswagen.

“Necesitamos un marco competitivo y una política comercial que fortalezca nuestra base industrial en una competencia global cada vez más feroz”, añadió Lies.

Además, la empresa afronta costes significativos derivados de los aranceles estadounidenses a las importaciones. Según una reciente reunión con inversores, estos aranceles podrían costarle entre US$ 4.700 y US$ 5.800 millones este año. Si bien fabrica 200.000 coches en sus plantas de EE. UU., importa anualmente unos 240.000 coches de Europa con un arancel del 15 % y 287.000 coches de México con un arancel del 27,5 %.

Al igual que otros fabricantes de automóviles, VW tenía previsto dar un giro importante hacia los vehículos eléctricos. Sin embargo, debido a los recortes en el apoyo a los vehículos eléctricos por parte de la administración Trump, detuvo la producción de su modelo eléctrico para el mercado estadounidense, el ID.4, en abril. Además, sus planes para vehículos eléctricos en Europa se ven obstaculizados por el creciente número de ventas de modelos eléctricos de fabricantes chinos en ese continente.