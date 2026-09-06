Pago oportuno de seguros, evitar cobros excesivos de medicamentos y fin a llamadas de cobranza: UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas

La jefa de la Bancada de Diputados de la UDI, Flor Weisse, junto con el integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, Marco Antonio Sulantay, anunciaron la presentación de la “Agenda Pro Consumidor”, que incluye un total de 14 medidas en seis áreas y tiene por objetivo otorgar mayor protección a las personas al momento de contratar un servicio o adquirir un producto.

Los parlamentarios presentaron un documento en el que entregan los lineamientos de estas propuestas y explicaron que “una de las problemáticas que enfrentan a diario los chilenos tiene relación con los abusos, cobros excesivos y distintas prácticas que terminan afectando directamente su bolsillo y sus derechos como consumidores (…) lo que golpea a las familias de nuestro país, en especial a las de clase media”.

Luego de identificar las principales dificultades que experimentan las personas, así como los reclamos más frecuentes que presentan contra las empresas, los diputados Weisse y Sulantay decidieron enfocarse en seis áreas: seguros, salud, transporte y pasajes aéreos, automotoras y concesionarios, educación y cobranza.

Seguros

En materia de seguros, apuntaron a la negativa y excesiva demora de las compañías de seguros automotrices para responder frente a un siniestro. Por ello, propusieron establecer un plazo legal en el que deban entregar una solución a los clientes, además de fijar criterios que garanticen una tasación y una indemnización acordes con los daños o pérdidas.

Salud

En cuanto al área de salud, los gremialistas propusieron cinco medidas: acelerar la codificación de exámenes y procedimientos que aún no cuentan con cobertura de Fonasa o las isapres; buscar mecanismos que permitan enfrentar la disminución de convenios entre clínicas y aseguradoras y garanticen una red suficiente de prestadores; establecer valores de referencia para evitar cobros excesivos por medicamentos utilizados durante procedimientos médicos; ampliar la disponibilidad de la venta fraccionada de medicamentos en las farmacias, y generar incentivos para facilitar la instalación de farmacias en comunas y localidades del país que actualmente cuentan con una escasa cobertura.

“Una de las principales dificultades que enfrentan a diario miles de chilenos tiene relación con los problemas que surgen al momento de contratar un servicio o adquirir un producto. Es inaceptable que se haya vuelto una costumbre que las personas tengan que reclamar una y otra vez por servicios defectuosos, seguros que no cumplen lo prometido o empresas que simplemente no respetan sus derechos. No podemos seguir normalizando que sean los propios consumidores quienes tengan que desgastarse para recibir aquello por lo que pagaron y que legítimamente les corresponde. Por eso estamos presentando esta agenda, para que efectivamente se entregue mayor protección, se terminen los abusos recurrentes y se respeten sus derechos”, expusieron los diputados de la UDI.

Transporte

En cuanto a las otras medidas, en el área de transporte plantearon que los pasajes aéreos cancelados sean reprogramados en los vuelos más próximos, independientemente del costo, y que el Estado pueda explorar un proceso de renegociación de las tarifas de las autopistas.

En materia automotriz, propusieron informar la calificación de seguridad de los vehículos, evitar que las garantías dependan de mantenciones exclusivas con la marca, impedir que la venta se condicione al medio de pago y certificar el kilometraje en las revisiones técnicas.

Educación

En educación, los parlamentarios buscarán terminar con la obligación de comprar textos escolares de determinadas editoriales, mientras que, en el área de cobranza, solicitaron incluir dichas llamadas dentro de los prefijos establecidos por la Subtel.