Carabineros compra 88 automóviles BMW adaptados como radiopatrullas: Invirtieron $4.300 millones

El pasado 2 de septiembre, Carabineros adjudicó a través de Mercado Público la compra de 88 automóviles BMW 320i adaptados como radiopatrullas a la empresa Comercial Raptor SpA, por un valor total de $4.303.126.080.

Según lo informado por Radio Biobío, la medida busca reducir el déficit de vehículos operativos en el país originado por móviles que cumplieron su vida útil o presentan desperfectos mecánicos.

Cada vehículo policial contempla un costo de $48.899.160 debido a la instalación de equipamiento operativo, sirenas, balizas y sistemas de comunicación.

Estas unidades sedán prescinden de calabozo trasero, por lo que estarán asignadas exclusivamente a tareas de patrullaje preventivo, fiscalización y concurrencia a procedimientos. Las bases fijan la entrega de la partida para el 15 de diciembre de 2026, con una garantía técnica de 24 meses o 100 mil kilómetros.

La adquisición forma parte de una licitación general a cargo de la Dirección de Logística de la institución por más de $44.584 millones.