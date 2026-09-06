Avión de carga de Amazon sufre accidente en el Aeropuerto de Miami y se incendia tras impactar varios vehículos

Un avión de carga Boeing 767-33 utilizado por Amazon Air sufrió un accidente este domingo 6 de septiembre tras sobrepasar una pista durante su aterrizaje en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos,
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que se trata del vuelo 7598 de la aerolínea 21 Air, que había despegado desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.
El accidente ocurrió cerca de las 14:00 horas locales, cuando la aeronave sobrepasó la pista durante el aterrizaje y terminó en el extremo noroeste del aeropuerto.
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— Craig De Meillon (@craigoz82) September 6, 2026
El avión realizaba un vuelo de carga para Amazon Air y era operado por la aerolínea estadounidense 21 Air.
Equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron al lugar y trabajaron para controlar el incendio. Más de 60 unidades de emergencia fueron desplegadas como parte de la respuesta al accidente.
De acuerdo con las autoridades locales, la aeronave cruzó un camino perimetral y posteriormente Northwest 67th Avenue antes de detenerse en un terreno ubicado fuera de la pista. En su recorrido, impactó varios vehículos.
Varias personas estaban siendo evaluadas por los equipos de emergencia en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de heridos o eventuales fallecidos.
Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX
— Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026
El incidente también obligó a suspender las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El propio terminal informó que todas sus pistas y calles de rodaje se encontraban cerradas a las 15:00 horas locales, mientras permanecía vigente una orden de detención temporal de vuelos.
La FAA anunció que investigará el accidente.
Por el momento, no se han determinado las causas que provocaron que el Boeing 767-300 sobrepasara la pista.
#MDFR INCIDENT UPDATE #1: SEPT. 6 – 3:25 P.M.
Over 60 Miami-Dade Fire Rescue units are on scene of an incident involving a plane that overran a runway and struck multiple vehicles near Miami International Airport. Units arrived to find an airplane that had caught on fire as a… pic.twitter.com/T0JTFZTb3F
— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) September 6, 2026
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