El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó este domingo los incidentes registrados durante la romería al Cementerio General.
El pronunciamiento respondió a una publicación de T13 sobre el lanzamiento de bombas molotov durante la marcha.
“Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”, sostuvo Arrau en su cuenta de X.
El secretario de Estado llamó a recuperar el orden y afirmó que “quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son ‘manifestantes‘, son delincuentes violentos“.
El titular de Seguridad también pidió separar la protesta pacífica de los hechos violentos: “Distingamos entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.
Finalmente, el ministro expresó su reconocimiento a los funcionarios de Carabineros de Control de Orden Público desplegados en las calles, por su labor de resguardo de la seguridad y del cumplimiento de la ley.
Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos. Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con… https://t.co/F9tlXm178R
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) September 6, 2026
Lo más leído
- Volkswagen recortará 50 mil puestos de trabajo y la mitad de su gama de vehículos en un esfuerzo por reducir costos
- Robert Pattinson regresa al Festival de Venecia con “Primetime” e interpreta a un presentador de reality show: “Prepararlo requirió mucho trabajo, más que cualquier otro papel”
- Ricky Martin debuta en el Festival de Venecia con “Hombre al agua” y afirma: “Mi refugio es contar historias”
- Ministro Arrau condena incidentes en romería al Cementerio General: “Son delincuentes violentos”
- Pago oportuno de seguros, evitar cobros excesivos de medicamentos y fin a llamadas de cobranza: UDI anuncia “Agenda Pro Consumidor” con 14 medidas