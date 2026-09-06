Ministro Arrau condena incidentes en romería al Cementerio General: “Son delincuentes violentos”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó este domingo los incidentes registrados durante la romería al Cementerio General.

El pronunciamiento respondió a una publicación de T13 sobre el lanzamiento de bombas molotov durante la marcha.

“Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”, sostuvo Arrau en su cuenta de X.

El secretario de Estado llamó a recuperar el orden y afirmó que “quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son ‘manifestantes‘, son delincuentes violentos“.

El titular de Seguridad también pidió separar la protesta pacífica de los hechos violentos: “Distingamos entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

Finalmente, el ministro expresó su reconocimiento a los funcionarios de Carabineros de Control de Orden Público desplegados en las calles, por su labor de resguardo de la seguridad y del cumplimiento de la ley.