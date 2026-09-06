Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, y suspenden su viaje al funeral de Harald V en Noruega

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue hospitalizada este domingo 6 de septiembre en Copenhague después de sufrir una indisposición, según informó oficialmente la Casa Real danesa.

La monarca, quien abdicó del trono danés en 2024 en favor de su hijo Federico X, permanecerá ingresada durante la próxima semana para recibir tratamiento y mantenerse bajo observación médica.

Los exámenes realizados en el Rigshospitalet, principal hospital universitario de Copenhague, detectaron una nueva acumulación de sangre en la zona de la cadera y un cuadro de deshidratación leve.

Ambas condiciones están siendo tratadas, precisó la institución.

Pese a la hospitalización, la Casa Real aseguró que Margarita se encuentra “de buen ánimo” y que está bien “dadas las circunstancias”.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo exacto deberá permanecer en el recinto asistencial, aunque se prevé que continúe allí durante la próxima semana.

No asistirá al funeral de Harald V

La situación médica obligó, además, a modificar la agenda que Margarita tenía prevista para los próximos días.

La reina ya no viajará a Oslo para participar el miércoles 9 de septiembre en el funeral de Estado del rey Harald V de Noruega.

Antes de conocerse su hospitalización, estaba previsto que integrara la delegación de la familia real danesa junto con los reyes Federico X y Mary, el príncipe heredero Christian y la princesa Benedicta, hermana de Margarita.

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Harald V murió el pasado 28 de agosto a los 89 años, tras 35 años como rey de Noruega. Su funeral se realizará en la Catedral de Oslo y comenzará a las 13:00 horas locales.

El programa oficial contempla previamente una procesión desde el Palacio Real y, al inicio de la ceremonia religiosa, un minuto de silencio en todo el país.

Los problemas de salud que ha enfrentado Margarita

La nueva hospitalización ocurre poco más de tres meses después de que la exmonarca enfrentara otros problemas de salud.

El 14 de mayo fue ingresada en el mismo hospital debido a una angina de pecho.

Al día siguiente, la Casa Real informó que había sido sometida a una angioplastia con balón en una arteria coronaria, procedimiento tras el cual evolucionó favorablemente.

Fue dada de alta el 19 de mayo, pero días después volvió al recinto médico.

Una tomografía computarizada había detectado una acumulación de sangre de mayor tamaño en la zona de la cadera como consecuencia de una caída anterior.

La afección requirió una intervención y Margarita permaneció hospitalizada hasta el 29 de mayo.

Margarita reinó en Dinamarca durante 52 años.

El 31 de diciembre de 2023 sorprendió al país al anunciar durante su tradicional discurso de Año Nuevo que dejaría el trono.

La abdicación se concretó el 14 de enero de 2024 y su hijo asumió como el rey Federico X.

Pese a dejar de ser la jefa de Estado, conserva el tratamiento de majestad y el título de reina Margarita, además de continuar participando en actividades de la familia real.

La Casa Real danesa, por su parte, señaló que entregará nuevos antecedentes sobre su estado de salud cuando haya novedades.