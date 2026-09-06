“No está bien que sigan muriendo todo el tiempo”: Ataque de perros termina con la vida de un huemul en Aysén

Un trágico hecho ocurrió en la región de Aysén: un ejemplar macho de huemul murió tras ser víctima de un ataque de perros, a 33 kilómetros al norte de Coyhaique.

Según publicó The Clinic, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) recibió un llamado alertando sobre la situación. En ese contexto, médicos veterinarios de la Fundación Rewilding Chile realizaron un operativo para rescatar al mamífero, que padecía lesiones atribuibles al ataque de perros y quemaduras por presión con cercos eléctricos.

El ejemplar fue trasladado hasta el Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul y, dos días después, debido a la gravedad de las lesiones, falleció.

El coordinador general de Vida Silvestre de Rewilding Chile, Sebastián Riestra, expresó que tenían muchas esperanzas de que el huemul se recuperara y pudiera ser devuelto a su libertad. No obstante, lamentó que “fue imposible, ya que sus lesiones eran muy profundas”.

“Esto que está pasando con los huemules está muy mal. No está bien que sigan muriendo huemules todo el tiempo, que sigan siendo atropellados. Siguen siendo afectados por el ganado doméstico que les transmiten enfermedades, atacados por perros sin supervisión, y por especies exóticas invasoras como el ciervo rojo y el jabalí que lo atacan también y que ocupan su territorio”, remarcó.

Por su parte, el director regional del SAG Aysén, Oscar Videla, enfatizó que es importante contar con el apoyo de la comunidad para la protección de los huemules.

“El trabajo que hace el servicio no vale nada si no cuenta con el apoyo y el compromiso de todos los pobladores de Aysén en el cuidado de estas especies que son tan características de la región y que necesitan un cuidado especial por parte de todos nosotros”, concluyó.