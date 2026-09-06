Codina explica Escudo de Barrio: Cómo funciona el plan que intervendrá 54 zonas y busca “que el que se esconda sea el delincuente”

El plan Escudo de Barrio, una de las estrategias impulsadas por el Gobierno para intervenir sectores afectados por la delincuencia y la violencia, abarcará 54 zonas distribuidas en las 16 regiones del país, según detalló este domingo el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

De ese total, 23 estarán ubicadas en la Región Metropolitana, precisó la autoridad durante una entrevista con Estado Nacional, de TVN. La selección considera factores como el tipo de delitos registrados en cada territorio, su gravedad y la frecuencia con la que ocurren.

La iniciativa contempla una intervención que combina medidas de seguridad con acciones sociales y comunitarias.

Su objetivo es concentrar las capacidades de distintos organismos públicos en sectores considerados prioritarios, en lugar de limitar la respuesta exclusivamente al despliegue policial.

Los lineamientos generales del programa fueron abordados el jueves en La Moneda durante una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. En la instancia, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, presentó una estrategia de intervención coordinada en los ámbitos policial, social y comunitario.

“Fundamentalmente, lo que hace es articular esfuerzos de distintos organismos del Estado, entiéndase distintos ministerios”, explicó el propio Codina al abordar el funcionamiento del programa.

¿Cómo funcionará Escudo de Barrio?

Las medidas dependerán de las características y necesidades de cada territorio.

Entre las acciones contempladas se encuentran copamientos policiales, intervenciones para recuperar espacios públicos, utilización de tecnología, inversión en infraestructura de seguridad y coordinación con municipios y organizaciones vecinales.

El programa también incorpora acciones provenientes de áreas como Desarrollo Social y Familia, Educación y Cultura, con el propósito de abordar factores sociales asociados a los territorios intervenidos.

En ese sentido, Codina afirmó que el Gobierno no está dando a la estrategia “solamente un enfoque punitivo”.

Las intervenciones, sostuvo, deberán definirse a partir de las necesidades particulares detectadas en cada zona y mediante el trabajo conjunto entre autoridades y comunidades.

El delegado explicó que la priorización considera especialmente la presencia y recurrencia de delitos como tráfico de drogas, lesiones y homicidios.

“Donde hay mayor frecuencia y delitos más graves, esa es, obviamente, una zona donde se debe intervenir de manera urgente”, sostuvo.

Escudo de Barrio, en tanto, ya registra intervenciones en distintas zonas del país.

Una de ellas se desarrolló esta semana en el sector Intendente Saavedra de Cerro Navia, donde Codina y el ministro Arrau participaron de reuniones con autoridades municipales, Carabineros, organizaciones sociales y dirigentes vecinales.

También existen despliegues anunciados fuera de la capital.

En la Región de Valparaíso, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública informó que el programa abarcará sectores de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio.

La intervención contempla presencia estatal, operativos policiales, mesas intersectoriales y uso de tecnologías.

Melipilla también había sido incorporada previamente al programa, con intervenciones destinadas a combinar prevención, seguridad y recuperación de espacios públicos mediante la participación de ministerios, policías, municipio, servicios públicos y vecinos.

Según Codina, la finalidad es que el Estado recupere presencia en sectores afectados por organizaciones criminales.

“Tenemos que recuperar el territorio para la gente y, obviamente, hacer que el que se esconda sea el delincuente, y no la gente decente y honesta”, afirmó.