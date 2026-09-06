Alcalde de San Bernardo por amenazas de muerte: “Me transformé en un obstáculo” y dice que “me importa que al Presidente Kast le vaya bien”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a las amenazas de muerte que ha enfrentado durante este último tiempo y a la más reciente, relacionada con un presunto plan para atentar contra su vida antes del 17 de septiembre.

En el programa Mesa Central de T13, sostuvo que, más allá de su caso, este tema convoca a todos los sectores políticos, dado que “está en juego la democracia versus el crimen organizado”.

Desde su experiencia como autoridad comunal, remarcó que durante estos cinco años la situación ha ido empeorando en términos de violencia y poder de fuego.

“Me transformé en un obstáculo porque efectivamente comenzamos a hacer acciones que hoy me hacen creer más que nunca que estamos a tiempo de poder frenarlo, que es construir una estrategia sistemática”, remarcó.

El jefe municipal afirmó que este es un problema de Estado que no es reciente, sino que se ha acrecentado con el pasar de los años. Además, realizó una autocrítica: “Mi sector no ha estado a la altura en la última década de entender el problema y no ha tenido la capacidad de involucrarse en la discusión de que ser autoridad no significa ser autoritario”.

Sobre este punto, argumentó que esto responde a ciertos “prejuicios” y que, al involucrarse en la historia del país, estos pueden comprenderse, pero que, dado el contexto actual, es importante reconocer las problemáticas que enfrenta el país.

“Lo que está pasando está grave, que nosotros tenemos que ocupar todas las herramientas del Estado de Derecho”, manifestó.

Cabe mencionar que actualmente más de 50 alcaldes se encuentran con protección por amenazas.

“A mí me importa que al Presidente José Antonio Kast le vaya bien porque, en el fondo, es más que izquierda y derecha, es crimen organizado versus democracia. Creo que tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo”, concluyó.